L'OCDE maintient sa projection de faible croissance économique pour le Canada

28.11.2016 - 09:39 - La Presse Canadienne

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) maintient sa prévision de croissance économique de 1,2 % pour le Canada cette année, qui sera suivie par un gain de 2,1 % l'an prochain.



Ces projections de l'OCDE sont légèrement plus optimistes que les dernières projections de la Banque du Canada, qui estimait l'an dernier que le produit intérieur brut du pays croîtrait de 1,1 % cette année et de 2 % l'an prochain.



Dans ses dernières projections, l'organisation économique parisienne indique que l'économie mondiale est coincée dans une période de faible croissance et devrait donc croître de 2,9 % cette année et de 3,3 % en 2017.



L'estimation pour les États-Unis a grimpé à 1,5 % en 2016, alors qu'elle s'établissait à 1,4 % en septembre.