31.10.2017 - 08:26 - La Presse Canadienne

L'indice de référence de la Bourse de Toronto a clôturé lundi au-dessus de la barre des 16 000 points pour la première fois de son histoire.

L'indice composé S&P/TSX a gagné 49,27 points pour terminer la journée avec 16 002,78 points, soutenu par les secteurs de l'énergie et de la santé.Le secteur de l'énergie a notamment avancé de 1,76 %, stimulé par la hausse du cours du baril de pétrole brut. Ce dernier a avancé lundi de 25 cents US à la Bourse des matières premières de New York, pour clôturer à 54,15 $ US.« La conclusion la plus large pour aujourd'hui est qu'une certaine croissance émane certainement du secteur de l'énergie, qui a retenu l'indice pendant la plus grande partie de l'année », a observé Craig Fehr, un stratège des marchés canadiens pour la firme Edward Jones, à St. Louis.« Alors au niveau de l'offre, nous avons vu une petite hausse au prix du pétrole et c'est manifestement ce qui a aidé le TSX dans son ensemble, aujourd'hui. »Selon M. Fehr, une partie des gains du cours du pétrole pourrait reposer sur les attentes de plusieurs analystes, qui croient que les coupes et les gels de production des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) seront appelés à se prolonger au-delà du mois de mars prochain. Les pays de l'OPEP se rassembleront à la fin novembre pour en discuter.Les plus récentes données sur le produit intérieur brut des États-Unis au troisième trimestre, dévoilées vendredi, ont aussi été meilleures que prévu et font miroiter une hausse de la demande pour le pétrole.La croissance du secteur de la santé a pour sa part été alimentée par les gains du titre du producteur de marijuana thérapeutique Canopy Growth (TSX:WEED). La société de boissons alcoolisées Constellation Brands s'est emparée lundi d'une participation de 9,9 % dans Canopy, et l'action de cette dernière a bondi de 19 % à 15,22 $. Le secteur de la santé du TSX a gagné 3,66 %.Entre-temps, les grands indices boursiers américains ont cédé un peu de terrain lundi. La moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a reculé de 85,45 points à 23 348,74 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 a cédé 8,24 points à 2572,83 points. L'indice composé du Nasdaq a rendu 2,30 points à 6698,96 points.Les investisseurs attendent de voir qui le président américain Donald Trump choisira pour diriger la Réserve fédérale des États-Unis. La banque centrale doit en outre se rencontrer cette semaine pour annoncer sa nouvelle décision sur les taux d'intérêt.