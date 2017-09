21.09.2017 - 14:47 - La Presse Canadienne

L'économie canadienne devrait croître de 3,1 % cette année, a estimé jeudi le Conference Board du Canada, signalant du coup que la croissance ralentirait au cours de la deuxième moitié de l'année et l'an prochain.

La croissance économique du pays ne devrait s'établir qu'à 2,0 % l'an prochain, en raison du ralentissement des dépenses des consommateurs et du déclin dans les investissements résidentiels, a précisé le groupe de recherche.Selon le responsable des prévisions nationales du Conference Board, Matthew Stewart, l'économie canadienne affiche une bonne performance, supérieure à son potentiel, et elle est en voie de dépasser la plupart des autres économies développées par une bonne marge.L'Organisation de coopération et de développement économiques a prédit, plus tôt cette semaine, que l'économie canadienne avancerait de 3,2 % cette année _ la progression la plus rapide parmi les membres du G7. L'OCDE mise elle aussi sur un ralentissement de la croissance l'an prochain, à 2,3 %.Le Conference Board affirme que l'amélioration du marché du travail a stimulé l'optimisme des consommateurs et soutenu la consommation dans la première moitié de l'année.Cependant, il note que le niveau d'endettement des ménages est près de sommets records et que les dépenses des consommateurs devront mieux s'ajuster à la croissance des revenus à l'avenir. En ce sens, le ralentissement de la croissance des prix des habitations devrait continuer à un ralentissement des dépenses des consommateurs.