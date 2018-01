L’ACCAP se réjouit du nouvel Accord de partenariat transpacifique

25.01.2018

L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) se réjouit de la nouvelle entente concernant l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) que le gouvernement fédéral a conclu le 23 janvier avec les dix autres pays membres restants du Partenariat Transpacifique.



L'entente de principe conclue à Danang au Vietnam après plusieurs jours de négociations entre les 11 pays concernés permettra aux sociétés canadiennes d'avoir accès à certains des marchés connaissant la croissance la plus rapide de la planète où le PTPGP établira des règles pour le commerce international.



« Nous sommes d'ardents défenseurs d'un commerce libre et transparent, grâce auquel nous pouvons continuer de grandir comme gros exportateurs de produits d'assurances de personnes, et de l'expertise s'y rattachant », a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'ACCAP.



Avec le retrait des États-Unis, le PTPGP concerne, en plus du Canada, le Brunei, l'Australie, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Viêt Nam. Nombre de ces pays se situent dans la région Asie-Pacifique, une région qui intéresse particulièrement l'industrie des assurances en raison de son grand dynamisme économique.