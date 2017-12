Indexation du régime d'imposition des particuliers et de certains tarifs gouvernementaux

01.12.2017 - 10:17 - Finance et Investissement

Le régime d'imposition des particuliers et certains tarifs gouvernementaux seront indexés au taux de 0,82 % dès le 1er janvier, conformément à la Loi sur les impôts et à la Loi sur l'administration financière.



L'indexation annuelle du régime d'imposition des particuliers vise à protéger le pouvoir d'achat des citoyens en compensant l'augmentation annuelle des prix de l'ensemble des biens et services. En 2018, elle permettra aux particuliers québécois de bénéficier d'un allègement fiscal de 229 millions de dollars (M$). Concrètement, cet allègement fiscal se traduit par une augmentation de la valeur de plusieurs déductions et crédits d'impôt dans le régime d'imposition des particuliers.



Le taux d'indexation de 0,82% s'appliquera également aux prestations d'aide financière de dernier recours et aux tarifs gouvernementaux qui ne sont encore soumis à aucune règle particulière d'indexation ou de fixation annuelles. Cette mesure permet d'apporter une aide financière additionnelle d'environ 22 M$ aux plus démunis, et des revenus additionnels de près de 14 M$ au gouvernement.



Les effets combinés de ces trois indexations permettront au gouvernement d'accorder une protection du pouvoir d'achat des contribuables québécois évaluée à près de 238 M$ en 2018.