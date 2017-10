Imposer les plus riches réduirait les inégalités sans diminuer la croissance, assure le FMI.

13.10.2017 - 09:17 - LesAffaires.com

Le Fonds monétaire international a fait une sortie remarquée, il y a deux jours, se posant essentiellement contre la réforme fiscale proposée par le président américain Donald Trump, mais surtout, donnant des munitions à tous ceux qui souhaitent voir une réduction des inégalités entre les plus et les moins fortunés, partout sur la planète.



L'organisme a donc utilisé son rapport fiscal semi-annuel pour démolir cette idée selon laquelle hausser les impôts des gens et des entreprises les plus riches nuirait à la croissance économique, expliquant que «les résultats empiriques ne soutiennent en rien cet argument, du moins en ce qui a trait à des niveaux (de taxation) progressifs qui ne seraient pas excessifs», lit-on dans le Guardian.



En 1981, le niveau d'imposition le plus élevé dans les pays les plus riches de l'OCDE se situait à 62%, comparativement à 35% aujourd'hui. L'IMF conclut que pour corriger le problème, les politiques fiscales devraient prioriser l'aide aux gens ayant le plus faible revenu.