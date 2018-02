21.02.2018 - 15:45 - Finance et Investissement

Le taux prescrit passera à 2 % à compter du 1er avril 2018, prévoit le Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF).

Bien qu'aucune annonce officielle n'ait encore été faite de la part de l'Agence du revenu du Canada (ARC), le CQFF de même que la société de gestion de patrimoine Richardson GMP, prévoient que le taux prescrit doublera au deuxième trimestre 2018, passant de 1% à 2%.Richardson GMP explique que l'ARC « rajuste le taux d'intérêt prescrit trimestriellement en fonction des perspectives économiques de la Banque du Canada et de leur impact sur les taux d'intérêt directeurs ». Au 23 janvier, le bon du Trésor à trois mois affichait un taux moyen de 1,20% et même si le taux pour le deuxième trimestre de 2018 n'a pas encore été annoncé, ils s'attendent à ce qu'il passe à 2%.À ceux qui désirent mettre en place des stratégies de fractionnement de revenus tenant compte du taux prescrit de 1%, le CQFF suggère de le faire au plus tard le 31 mars 2018.Les prêts à taux prescrits déjà établis ne seront pas touchés par le changement de taux susceptible de survenir pour avril 2018 puisqu'ils bénéficient d'une clause d'antériorité au taux en vigueur au moment de l'établissement du prêt.La CQFF rappelle que plus le taux prescrit est bas, plus la stratégie de fractionnement des revenus de placement est avantageuse puisque cette stratégie ne fonctionne qu'à condition que le revenu gagné sur l'actif investi dépasse les frais d'intérêt sur le prêt.