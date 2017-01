11.01.2017 - 09:07 - Pierre Théroux

PERSPECTIVES 2017 - Le Dow Jones qui dépasse les 19 000 points pour atteindre un sommet historique est l'un des nombreux rebondissements ayant marqué la planète financière et économique l'an dernier. Que nous réserve 2017 ? Dans cette série d'articles, des spécialistes en placement nous font part de leurs perspectives et des meilleures stratégies offensive et défensive à adopter afin d'en profiter ou s’en prémunir.

Aujourd'hui, Christine Décarie, vice-présidente principale et gestionnaire de portefeuille, Groupe Investors, nous propose ses stratégies.Cette année devrait être la bonne. « Il y a longtemps qu'on s'attend à une hausse des taux d'intérêt, mais ça devrait finalement se produire », indique Christine Décarie, qui ne prévoit toutefois pas une forte augmentation.Mais, puisque les taux sont historiquement très faibles, « ça ne prend pas une hausse significative pour influencer les rendements dans les portefeuilles à revenu fixe », ajoute-t-elle. Si les investisseurs ont souvent le réflexe de regarder dans le rétroviseur, « c'est dangereux de se fier sur les rendements historiques pour juger du futur ».Les institutions financières sont dans sa mire. « Une hausse des taux permettra aux banques de générer de meilleures marges sur leurs portefeuilles de prêts ». Les sociétés d'assurance, qui ont grandement été affectées par les faibles taux, auront pour leur part « de meilleurs rendements sur leurs portefeuilles de placement », fait-elle valoir.Il importe d'avoir de courtes échéances dans son portefeuille à revenu fixe.S'il y a encore des nuages d'incertitude entourant l'élection de Donald Trump et ses diverses promesses, il est assez clair que les États-Unis augmenteront les investissements en infrastructures, dit Christine Décarie.« Le secteur industriel profitera d'un vent de dos pendant plusieurs années, tant aux États-Unis qu'au Canada », estime-t-elle, rappelant que le nouveau président prévoit aussi accroître les dépenses militaires. Ces mesures devraient donner encore plus de souffle à l'économie américaine et mettre plus d'argent dans les poches des consommateurs qui augmenteront leurs dépenses.Les titres des firmes d'ingénierie, mais aussi des sociétés ferroviaires qui devraient enregistrer une hausse du volume de marchandises, profiteront de cette conjoncture, souligne-t-elle. De même que les entreprises du secteur aérospatial dont les activités comptent un volet militaire.Il y a toujours un laps de temps qui s'écoule entre les promesses et leur réalisation. « Si on achète des actions de compagnies dans ces secteurs d'activité qui paient de bons dividendes, il faut se montrer patient », prévient-elle.