27.10.2016 - 08:16 - Pierre Théroux

Les travailleurs doivent de nouveau s'attendre à de modestes hausses de salaires l'an prochain. C'est toutefois le domaine de la finance, des assurances et de l’immobilier qui devrait profiter des plus fortes augmentations.

Une croissance plus faible que prévue et l'incertitude entourant le climat économique amènent en effet les entreprises à prévoir des augmentations de salaire de base de 2,3 % dans le secteur privé et de 2 % dans le secteur public, indique l'enquête sur les perspectives en matière de rémunération réalisée par le Conference Board du Canada.

Le secteur de la haute technologie devrait enregistrer les plus fortes hausses (2,8 %), suivi de près par l'industrie de la finance, des assurances et de l'immobilier, et celle de l'alimentation, des boissons et des produits du tabac, chacune prévoyant une augmentation de 2,7 %. Les difficultés vécues par le secteur pétrolier et gazier devraient entraîner les plus faibles hausses, soit de 1,1 % en moyenne.

C'est d'ailleurs en Alberta qu'on s'attend à la plus faible augmentation moyenne du salaire de base (1,4 %), suivi des provinces de l'Atlantique (1,9 %). Au Québec, les travailleurs doivent s'attendre à des augmentations de salaires de 2, 5 %, tandis que le Manitoba arrive en tête avec une hausse moyenne prévue de 2,7 %.

Le Conference Board anticipe des hausses salariales de 1,5 % pour les employés syndiqués, sans différentiation entre les secteurs public et privé.