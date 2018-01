Fin prochaine des consultations prébudgétaires fédérales

15.01.2018 - 08:47 - Finance et Investissement

Partager cet article

Le ministre des Finances, Bill Morneau, annonce la fin des consultations le 26 janvier prochain en vue de la préparation du budget 2018.



« Nous redoublons d'efforts pour mettre en œuvre notre plan consistant à réinvestir dans la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie. L'économie de demain est prometteuse et remplie d'occasions à saisir », affirme Bill Morneau dans un communiqué de presse paru le 12 janvier dernier.



Constatant que l'économie canadienne affiche un rythme de croissance énergique et que le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis plus de 40 ans, le Ministère des Finances du Canada se dit intéressé à réinvestir pour que cette croissance se poursuive.



Le ministre appelle les Canadiens à faire part de leurs idées à propos des mesures gouvernementales, mais aussi à partager les besoins de leur famille, de leur communauté et de leur pays pour envisager un meilleur avenir.



Pour cela, il suffit de répondre à un ou plusieurs des quatre sondages accessibles en ligne avant le 26 janvier.