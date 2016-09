19.09.2016 - 10:44 - Richard Cloutier

INVESTIR AU CANADA - Les investisseurs canadiens, bien qu'ils entretiennent des craintes quant à la faiblesse de l'économie du pays, continuent de nourrir le penchant local de leurs portefeuilles. Peuvent-ils maintenir une forte participation canadienne tout en évitant les incidences que cette situation pourrait entrainer sur leurs placements ?

L'économie canadienne est peu diversifiée et le secteur financier, le secteur énergétique et le secteur des matériaux dominent, rappelle Sophie Palmer, présidente de l'Association CFA Montréal.Elle ajoute que le risque est payant à long terme pour l'investisseur qui diversifie intelligemment son portefeuille, demeure cohérent et réagit de manière adéquate lors des périodes de forte volatilité et de corrections importantes sur les marchés.C'est pourquoi, selon Sophie Palmer, « il est important d'avoir un portefeuille adéquatement diversifié, d'élaborer un plan d'investissement à long terme et de payer des frais raisonnables ».Une étude de Vanguard publiée en 2015 attribue d'ailleurs en partie à la concentration des titres et des secteurs, le fait qu'un « portefeuille entièrement composé d'actions canadiennes a, par le passé, été plus volatil qu'un portefeuille qui diversifie ses placements parmi les actions internationales ».Selon cette étude, « les portefeuilles entièrement composés des actions d'un seul pays peuvent dégager des rendements trop faibles pour le niveau de risque assumé. »Vanguard ajoute que, bien que des facteurs concrets tels que les impôts et les coûts de transaction influencent la décision d'investir à l'étranger, les investisseurs canadiens, dont les portefeuilles d'actions étaient composés à 60 % d'actions canadiennes, « ont couru des risques qu'ils auraient pu éviter en diversifiant leurs placements ».Demeurer diversifié et ne pas surpondérer involontairement est d'ailleurs l'un des réflexes à développer au moment d'aborder le marché canadien, estime Philippe Pratte, président, chef des investissements et gestionnaire de portefeuilles, chez Pratte Gestion de portefeuilles.Selon lui, un portefeuille diversifié devrait être composé d'actions à 40 %, de titres à revenu fixe dans une proportion de 35 %, et de liquidités à 5 %.Le volet actions pourrait être réparti entre 40 % d'actions individuelles et 20 % de FNB d'actions. La portion de titres à revenu fixe pourrait comprendre 10% d'obligations et d'actions privilégiées, et 25 % de FNB de titres à revenu fixe de diverses durations. Finalement, le 5 % restant devrait être utilisé pour être exposé au marché monétaire.Philippe Pratte souligne que les secteurs de l'énergie et des matériaux se trouvent actuellement dans un moment de pause. Pour cette raison, ils pourraient représenter un point d'achat intéressant. Quant au secteur financier, il enregistre une progression soutenue par des résultats positifs récemment divulgués par plusieurs banques canadiennes.Au nombre des autres secteurs à surveiller, Philippe Pratte évoque le secteur de la santé « qui s'améliore et participe au rebond de Valeant (VRX) », de même que les secteurs des télécommunications et industriels. « Ils demeurent stables et je les considère même comme une partie non volatile d'un portefeuille étant donné que ces secteurs sont souvent composés d'actions à faible bêta, payant du dividende ».