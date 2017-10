20.10.2017 - 11:50 - La Presse Canadienne

L'économie du Québec n'est pas seulement en bonne santé, elle est même en « excellente » santé. Et l'Institut du Québec affirme que pour rester sur la bonne voie, il ne faut surtout pas en profiter pour réduire ou suspendre les versements au Fonds des générations.

L'Institut du Québec a publié, vendredi, une étude intitulée « Réalité des finances publiques du Québec et du Canada », qui fait le point sur la santé financière des deux ordres de gouvernement.Et son message est clair: la poursuite des versements au Fonds des générations demeure la stratégie principale à conserver.Or, les organisations syndicales, entre autres, revendiquent de réduire, voire parfois de suspendre ces paiements au Fonds des générations, dans le but de mieux financer les services publics qui ont été affectés par des années de compressions budgétaires.Mais dans une entrevue vendredi, Jean-Guy Côté, directeur associé de l'Institut et coauteur de l'étude, fait valoir que le Fonds des générations est une stratégie « payante » et qui continuera à l'être, parce que le rendement dépasse de beaucoup les intérêts payés sur la dette.Ce fonds a d'ailleurs été créé pour réduire le fardeau de la dette du Québec.