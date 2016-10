03.10.2016 - 09:08 - Finance et Investissement

Les conditions actuelles du marché de la copropriété témoignent toujours d'un surplus d'offres, mais plusieurs indicateurs laissent voir une amélioration de la situation sur le marché de la revente, selon la Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ).

Après 67 hausses mensuelles consécutives de copropriétés apparaissant sur le marché de la revente, incluant un sommet en mai 2015, un premier recul des inscriptions en vigueur de copropriétés au Québec depuis juillet 2010 a été enregistré en mars dernier, indique la plus récente étude de la FCIQ portant sur le marché de la revente de copropriétés dans les régions métropolitaines de Gatineau, de Montréal et de Québec.



De même, les ventes de copropriétés effectuées par l'entremise d'un courtier immobilier ont cru de 6 % de janvier à août 2016, par rapport à la même période en 2015, au Québec. Le nombre de ventes de copropriétés avait enregistré une hausse de 3 % au cours de cette période en 2015 en comparaison de 2014, et avait enregistré des baisses d'activité de 2012 à 2014. Il faut toutefois noter que dans la région métropolitaine de Montréal, la croissance d'activité est de 8 % depuis le début de 2016, alors que le nombre de transactions demeure stable à Gatineau et est en baisse de 4 % du côté de Québec.



Néanmoins, le nombre d'unités disponibles sur le marché résidentiel québécois demeure élevé, selon la FCIQ. Cette situation fait en sorte que les prix médians progressent lentement et que les délais de vente s'allongent, bien que les conditions du marché de la copropriété qui favorisent les acheteurs depuis 2013 se soient toutefois resserrées dans les régions métropolitaines de Montréal et de Gatineau. À l'inverse, dans la région métropolitaine de Québec, le recul du nombre de transactions, combiné à la progression des inscriptions en vigueur, a favorisé une plus grande détente des conditions du marché de Québec, renforçant l'avantage déjà détenu par les acheteurs lors des négociations.Les prix des copropriétés évoluent pour sa part très lentement depuis plus de trois ans. Le prix médian pour l'ensemble de la province a progressé de 4 % de 2012 à 2015, et les variations annuelles ont oscillé entre 1 % et 2 %. Au cumul de 2016, le prix médian des copropriétés au Québec (220 000 $) demeure inchangé par rapport à la même période en 2015. Il existe toutefois plusieurs disparités régionales. Dans la région métropolitaine de Montréal, le prix médian des copropriétés affiche une hausse de 1 % depuis le début de l'année pour s'établir à 237 890 $, tandis que les marchés de Gatineau (161 900 $) et de Québec (190 000 $) présentent des baisses de prix de l'ordre de 2 % et de 4 %, respectivement.