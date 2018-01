16.01.2018 - 09:24 - Finance et Investissement

GLC Groupe de gestion d’actifs suggère aux investisseurs d’atténuer la surpondération en actions, selon leurs Perspectives des marchés financiers en 2018.

Bien que leur scénario pour les perspectives des marchés financiers de 2018 suppose que l'économie mondiale continue sa croissance, CGL Groupe de gestion d'actifs est moins optimiste quant aux possibilités de rendement des actions qu'il y a six mois.Le rapport de CGL affirme que la conjoncture et les marchés des capitaux mondiaux se dirigent vers la fin du cycle économique, ce qui suggère une certaine incertitude pour les marchés financiers.« L'ordre des choses veut qu'à mesure que nous avançons dans le cycle économique, une amélioration de la conjoncture devienne plus difficile. Il est sain et prévisible qu'un ralentissement normal de l'économie se produise à un moment donné », commente Brent Joyce, chef des stratégies de placement de GLC Groupe de gestion d'actifs.Dans cette optique CGL pense que les investisseurs devraient atténuer la sous-pondération en titres à revenu fixe de leurs avoirs. Si selon elle, les titres à revenu fixe devront relever des défis, ils demeurent un outil d'atténuation du risque précieux en cette période de fin de cycle.Toutefois CGL estime qu'il serait précipité de passer à un positionnement neutre. CGL se dit consciente que les titres à revenu fixe semblent moins attrayants, mais elle pense que les actions ne pourront offrir encore qu'un modeste potentiel de hausse.