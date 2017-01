Bourse: de l'optimisme à l'inconfort

13.01.2017 - 14:43 - Jean Gagnon, LesAffaires.com

Depuis l’élection américaine du 7 novembre, l’optimisme règne sur les marchés boursiers. Mais plus l’on approche du moment où Donald Trump élira domicile à la Maison-Blanche, cet optimisme cache de plus en plus difficilement un certain inconfort chez de nombreux participants et observateurs des marchés. L’heure est-elle venue de tempérer les attentes et d’opter pour plus de prudence?