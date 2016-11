01.11.2016 - 16:15 - La Presse Canadienne et Finance et Investissement

Ottawa crée sa « Banque de l'infrastructure du Canada », sorte de caisse de dépôt et de placement, qui permettra au privé d'investir dans les grands projets d'infrastructures au pays.

Selon les chiffres offerts par Ottawa dans sa mise à jour économique automnale, mardi, on comprend que 31,8 milliards de dollars G$ de plus seront ajoutés à la dette publique au cours des cinq prochaines années par rapport à ce que ce qui avait été initialement prévu. Sur papier toutefois, le déficit pour cette année est moindre que ce qui avait été estimé en mars, soit de 25,1 G$ comparativement à 29,4 G$. C'est en réalité parce que le gouvernement puise dans son « coussin » de sécurité de 6 G$ qu'il avait prévu de façon récurrente.En point de presse, interrogé pour savoir s'il avait l'intention de revenir à l'équilibre budgétaire éventuellement, le ministre des Finances, Bill Morneau, a signalé que sa priorité était de remettre l'économie sur les rails.Le ministre Morneau annonce également des investissements supplémentaires en infrastructure, mais il étend son horizon de dépenses de 10 ans prévus à l'origine à 12 ans. Ainsi, un total de 32 G$ supplémentaires sera injecté, pour atteindre 81 G$ en nouveaux projets de transport en commun, ainsi que d'infrastructure verte et sociale.M. Morneau espère que sa nouvelle « Banque de l'infrastructure » sera mise sur pied dès 2017. Elle aura un budget total de 35 G$, dont 15 G$ sortant directement des coffres du gouvernement. L'autre portion pourra être considérée comme des actifs du fédéral.Aux yeux de M. Morneau, ces investissements « absolument significatifs » permettront au gouvernement fédéral « d'amplifier » son impact et de bâtir un « pipeline de projets ». Il assure que de nombreux fonds de retraite souhaitent investir dans ce genre de projets.« Il est plus important que jamais pour le Canada de créer maintenant des possibilités qui permettront au pays d'être en meilleure position dans l'économie mondiale de demain, a souligné le ministre des Finances, Bill Morneau. Le temps est venu d'investir dans les gens, dans l'innovation et dans l'infrastructure, en vue de favoriser une croissance soutenue pour les familles de la classe moyenne, leurs enfants et leurs petits-enfants, et de mettre le Canada sur la voie de la prospérité durable. »Au final, les mesures comprennent notamment:▪ L'investissement d'un montant supplémentaire de 81 milliards de dollars dans le transport en commun, l'infrastructure verte, l'infrastructure sociale, l'infrastructure du transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques afin de permettre aux Canadiens de bénéficier de bons emplois, d'un environnement plus propre et de collectivités prospères pendant de nombreuses années;▪ La création d'une stratégie en matière de compétences mondiales, appuyée par des améliorations au système d'immigration du Canada, afin d'aider les entreprises canadiennes et étrangères à acquérir les talents et les compétences nécessaires à leur croissance et à leur réussite au Canada;▪ La création d'Investir au Canada, qui emploiera une nouvelle force de vente spécialisée et de grande portée pour promouvoir le Canada et collaborer avec les entreprises à l'échelle internationale, dans le but d'accroître l'investissement qui sera avantageux pour les Canadiens.