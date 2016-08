01.09.2016 - 09:40 - La Presse Canadienne

Le Directeur parlementaire du budget (DPB) estime que les sommes octroyées en 2016-2017 par le nouveau programme fédéral d'allocations aux enfants coûteront au gouvernement du Canada 3,4 milliards de dollars (G$) de plus que celles prévues dans le système qui avait été établi par l'ancien gouvernement conservateur.

Le 1er juillet dernier, le gouvernement libéral a mis en oeuvre la nouvelle Allocation canadienne aux enfants (ACE), non imposable. Elle remplaçait la Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE), la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) et le Supplément de la prestation nationale pour enfants (SPNE).Le DPB ajoute dans son rapport publié jeudi qu'en 2020-2021, le coût financier net de l'Allocation aura diminué pour s'établir à 2,5 G$.À plus long terme, l'inflation réduira la valeur réelle de la prestation mensuelle du nouveau programme, selon le rapport. En 2024-2025, les dépenses nettes totales qui y sont liées devraient correspondre à celles de l'ancien système s'il n'avait pas été annulé.L'analyse du DPB ajoute que le montant moyen par ménage canadien augmentera de 1858 $ mais que ce montant variera en fonction du revenu des ménages. Ceux ayant un revenu net ajusté de moins de 30 000 $ toucheront les montants les plus élevés sous le nouveau système.