Ébullition du secteur des FNB à gestion active

01.05.2017 - Yves Gingras

iqoncept_123RF Banque d'images

GUIDE FNB - Ils gagnent en popularité au pays.



Les FNB à gestion active sont de moins en moins marginaux sur le marché canadien. De juin 2014 à juin 2016, la part de marché de ce type de FNB, exprimée en termes d'actif géré, est passée de 9,5 à 13,8 %, selon Investor Economics. Ainsi, durant cette période, l'actif sous gestion de ces FNB est passé de 6,6 à 14,2 G $, et le nombre de fonds offerts, de 70 à 130. On observe aussi cette croissance à la fin de 2016 et au début de 2017.



L'an dernier, à titre d'exemple, Placements Mackenzie a lancé sur le marché une série de FNB à gestion active, suivis par des FNB à bêta judicieux (smart beta). First Asset et Vanguard ont aussi investi ce terrain avec des lancements de FNB gérés activement. De nouveaux acteurs se sont présentés également dans ce segment du marché, dont Hamilton Capital et Questrade. Harvest a converti sept fonds fermés en FNB actifs. Sphere and Wisdom Tree ont quant à eux inauguré leurs nouvelles séries de fonds judicieux, que certains assimilent dans l'industrie à la gestion active, alors que d'autres hésitent davantage à leur accoler cette étiquette. Bref, l'élan ne semble pas s'essouffler. En début d'année, c'était au tour de Dynamique et de BlackRock de saisir la balle au bond avec cinq FNB gérés activement.