Division sur l'encadrement des fonds distincts

01.10.2016 - Kathy Noël

Les conseillers en sécurité financière sont partagés en ce qui concerne les écarts réglementaires entre les Contrats individuels à capital variable (CIVC), communément appelés fonds distincts, et les fonds communs de placement (FCP), selon l'édition 2016 du Baromètre de l'assurance de Finance et Investissement.



Les 152 conseillers répondants au sondage ont été appelés à répondre à la question suivante : «Que pensez-vous de l'écart actuel entre l'encadrement réglementaire de la distribution les fonds communs et celui des fonds distincts ?»