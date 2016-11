15.10.2016 - Vincent Cliche*

DOSSIER FISCALITÉ - Les clients fortunés ont des préoccupations particulières, notamment en matière de planification financière et fiscale. Nous en traiterons trois ici : l'impôt successoral américain ; le décaissement ; et la planification successorale.



Le conseiller bien au fait de ces questions pourra mieux servir ses clients aisés, et disposera aussi d'un atout concurrentiel pour recruter de nouveaux clients.





L'impôt successoral américain

Les particuliers ont l'obligation de produire les déclarations de succession de l'Internal Revenue Service s'ils ont des actifs américains visés d'une valeur de plus de 60 000 $ US.

Les droits successoraux à payer dépendent de la valeur des actifs américains détenus ainsi que de la valeur de la succession mondiale du défunt.

L'impôt successoral américain est progressif (de 18 % à 40 %) et est fonction de la valeur des biens au décès, non pas des gains réalisés. Il est extrêmement important de connaître et de communiquer cet aspect, puisqu'il est contre-intuitif pour un épargnant canadien.

Un crédit d'impôt fait en sorte qu'on doit commencer à être réellement vigilant lorsque la valeur de la succession mondiale dépasse 5,45 M$ US (pour 2016). Cette question s'adresse donc aux personnes très nanties.

On a souvent le réflexe de penser à l'impôt successoral quand un épargnant achète une propriété aux États-Unis. Il est sage d'y porter attention, mais détenir des titres échangés sur une Bourse américaine peut aussi entraîner des conséquences fâcheuses au décès.

Prenons un exemple. Jean est un résident du Canada (voir le tableau). À son décès en 2015, il était propriétaire de biens situés aux États-Unis d'une valeur de 1 M$ US, et la valeur mondiale de sa succession atteignait 10 M$ US. Les dépenses et les dettes déductibles s'élevaient à 500 000 $ US. Il n'était pas marié et n'avait effectué aucun don de son vivant.

Compte tenu de cette réalité, il vaut mieux éviter de détenir directement des actions américaines en son nom personnel si on a une valeur nette au-delà du seuil d'application du crédit. L'utilisation de fonds communs structurés en fiducie ou en société, tout comme l'investissement par l'intermédiaire d'une fiducie ou d'une société de gestion, permettent d'éviter ce problème.

Les droits successoraux sur une propriété sont plus difficiles à éviter. D'abord, la détention par une société par actions peut entraîner des impôts totaux plus élevés en cas de vente de l'immeuble que s'il était détenu personnellement.

Il est aussi possible que le fisc américain considère l'utilisation d'une société comme un conduit ou un mandataire de l'actionnaire. Il tentera par conséquent d'imposer les droits successoraux au décès de celui-ci.

Quant aux fiducies, elles peuvent atteindre certains objectifs, sans toutefois être parfaites :

Les fiducies révocables du vivant permettent d'éviter certains ennuis, comme les frais d'homologation testamentaire (probate fees) et les procédures juridiques américaines entourant une inaptitude ou le règlement d'une succession. Par contre, elles ne permettent pas d'échapper droits successoraux ;

Si son acte est bien rédigé, une fiducie du Québec permettra d'éviter les droits successoraux américains. Cependant, elle engagera des frais de constitution et d'administration supplémentaires non négligeables, qui sont à évaluer en comparaison de l'impôt successoral potentiel.

Le fameux décaissement

Parlons d'abord des sociétés de gestion. Au-delà du fait qu'elles permettent d'éviter l'intérêt et les revenus étrangers dans le holding par l'intermédiaire des fonds en société, on doit examiner plusieurs éléments pour faire un travail de planification complet, particulièrement en phase de décaissement.

L'avocat-fiscaliste et planificateur financier Serge Lessard, d'Investissements Manuvie, a su présenter de façon intelligible une approche intéressante à cet égard au cours des dernières années par de multiples présentations et publications.

En somme, il vaut la peine, non seulement d'examiner le taux d'imposition d'un revenu de placement dans la société, mais aussi de connaître les intentions de l'épargnant quant aux rendements des placements. Si l'épargnant souhaite faire croître son capital pour de nombreuses années, on n'aura pas la même approche que si des retraits réguliers doivent avoir lieu. Et on ne doit pas toujours considérer que tous les épargnants sont soumis au taux d'imposition marginal le plus élevé à titre personnel, puisque rien n'est plus faux.

Dans une société de gestion, les comptes fictifs que constituent le compte de dividendes en capital (CDC) et l'impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) doivent être connus afin de bien conseiller les clients.

Le concept du CDC est plus connu, puisqu'il est le mécanisme qui assure un traitement fiscal avantageux au gain de capital dans une société, au même titre que pour un particulier.

Ainsi, la moitié non imposable d'un gain en capital peut être versée à l'actionnaire par l'intermédiaire du CDC. Outre la possibilité de se bâtir une «banque» de dividendes en capital non imposables, les analyses liées au placement traditionnel du CDC ne sont pas particulièrement élaborées.

Quant à l'IMRTD, il faut savoir que lorsqu'une société de gestion paie de l'impôt sur un revenu de placement, cet impôt lui sera remboursé en tout (pour les dividendes déterminés) ou en partie (sur de l'intérêt ou sur la partie imposable d'un gain en capital) lors d'un versement de dividendes à l'actionnaire.