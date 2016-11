15.10.2016 - Robert Laniel*

Les fiducies familiales ont subi de profondes transformations au cours des ans. La mouture actuelle est le résultat d'années d'expérience au cours desquelles les praticiens ont appris à jongler entre les règles d'attribution et la jurisprudence afin d'arriver à un produit final qui soit le plus flexible possible et qui prévoit le maximum d'éventualités. Dans un monde idéal, ce serait l'objectif à atteindre. Cependant, la réalité dépasse parfois la fiction.



Prenons l'exemple des fiducies familiales créées par plusieurs entrepreneurs. Le but premier de ces fiducies était de planifier la relève d'entreprise. La technique du gel successoral permet à son auteur de cristalliser la valeur de ses actions en échange d'actions privilégiées et de permettre à de nouveaux actionnaires de se porter acquéreurs d'une portion ou de la totalité des nouvelles actions ordinaires pour une valeur nominale. Dans le cas qui nous occupe, ces dernières sont acquises par la fiducie familiale.





Plusieurs éléments entravent la création et la gestion de ces fiducies. Parmi ceux-ci, j'attire votre attention sur les suivants :

Les règles d'attribution. Les lois fiscales en contiennent plusieurs qui touchent les fiducies entre vifs. Leur but est d'empêcher l'accès à des avantages fiscaux qu'il n'aurait pas été possible d'obtenir normalement.

À titre d'exemple : je donne à ma conjointe la somme de 100 000 $, directement ou indirectement (par l'intermédiaire d'une fiducie), afin qu'elle l'investisse et qu'elle soit imposée sur les revenus de placements qui en proviennent alors que son taux d'imposition est inférieur au mien. Ce faisant, j'encours les conséquences suivantes : ma conjointe sera propriétaire de cette somme, mais les revenus de placement devront être ajoutés aux miens dans ma déclaration de revenus.

La règle des 21 ans. Les lois fiscales établissent que tous les 21 ans, une fiducie est réputée avoir disposé de ses biens à leur juste valeur marchande. À titre d'exemple, supposons qu'à l'occasion d'un gel successoral, de nouvelles actions ont été acquises par la fiducie pour une valeur nominale. Par la suite, la société a connu une grande expansion, et ces actions valent maintenant 10 000 000 $.

Au 21e anniversaire de la fiducie, si les actions sont toujours la propriété de la fiducie, celle-ci encourra une disposition réputée lui faisant réaliser un gain en capital de 10 000 000 $. Cela pourrait être catastrophique, puisqu'on a qu'un certificat d'actions entre les mains. Une valeur importante, mais pas de liquidités pour acquitter la facture fiscale.

Les gens bien entourés se feront conseiller de mettre fin à cette fiducie avant ce 21e anniversaire. Lorsque la fiducie est bien constituée, il est possible de transférer en franchise d'impôt la propriété fiduciaire à l'un ou l'autre des bénéficiaires selon les paramètres établis dans l'acte constitutif. Il est donc important de prévoir le coup et de ne pas se présenter chez son fiscaliste la veille de cet anniversaire. Une période de préparation est nécessaire, et une stratégie de sortie doit faire l'objet d'une réflexion.

Les dispositions de l'article 1294 du Code civil du Québec. Ces dispositions exigent que tout amendement à un acte de fiducie reçoive l'assentiment du tribunal. Dans un tel contexte, on a intérêt à bien faire les choses dès le départ.

Pour obtenir une modification, il faut démontrer notamment que la fiducie répond toujours aux attentes du constituant, mais que de nouvelles mesures permettraient de mieux respecter sa volonté. A priori, la jurisprudence est réticente à accorder de telles modifications. Le fardeau incombe à celui qui en fait la demande.

Problèmes avec des fiducies

Au cours des dernières années, les fiducies familiales ont subi une évolution constante alors que l'expérience, les faux pas du passé et la jurisprudence ont appris aux rédacteurs à raffiner leurs outils. Cependant, il nous arrive encore de rencontrer certaines fiducies qui peuvent poser problème.

Il existe toujours des fiducies dont seulement les enfants sont nommés bénéficiaires, sans que soit inclus l'auteur du gel. À titre d'exemple, disons que le gel a été fait alors que les actions valaient 2 000 000 $. Advenant la vente de la société à des tiers pour la somme de 12 000 000 $, l'auteur du gel (le parent entrepreneur) ne pourra récupérer que la valeur de ses actions, soit 2 000 000 $, et n'aura droit à aucune part de la plus-value des actions à la suite du gel.

En effet, la somme ne bénéficiera qu'à ses enfants. On pourrait anticiper une possible frustration du parent entrepreneur qui aura consacré sa vie à l'entreprise et qui n'obtiendrait qu'une fraction de sa valeur. Afin d'éviter une telle situation, on ajoute le nom de l'auteur du gel à la liste des bénéficiaires, ce qui, dans le contexte d'une fiducie discrétionnaire, permettra de rétablir un certain équilibre. Il serait même possible de renverser le gel et de tout lui réattribuer, le cas échéant.

Gare à la désignation du conjoint

La désignation du conjoint fait l'objet d'une attention particulière. Le taux de divorce étant ce qu'il est, on n'identifie plus le conjoint par son nom, mais plutôt par des descriptions telles que «Tout conjoint marié ou de fait présent ou futur dont l'identité sera constatée aux termes d'un acte distinct sous forme notariée ou devant témoins», document qui sera révocable, le cas échéant.

Généralement, l'auteur du gel sera aussi fiduciaire de la fiducie. Soulignons que l'article 1275 du Code civil du Québec exige la présence d'un cofiduciaire indépendant. Dans ce contexte, l'auteur du gel sera souvent identifié comme «fiduciaire principal» et conservera une certaine mainmise sur les décisions qui seront prises.

Par contre, advenant son décès, on voit parfois une cristallisation des droits consentis à l'un et l'autre des bénéficiaires. Par cette stratégie, on veut réduire la discrétion attribuée aux fiduciaires en assurant à des bénéficiaires donnés que leurs droits seront clairement énoncés dans cette éventualité.

Dans un contexte de relève d'entreprise, cette stratégie peut poser problème, particulièrement dans le cas où le candidat envisagé se retire de la course et qu'il est remplacé par un autre bénéficiaire moins avantagé par cet exercice.