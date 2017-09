Des conseillers plus sensibles aux risques réglementaires

01.09.2017 - Frédéric Roy

Partager cet article

EN SAVOIR PLUS

FOCUS SUR LES CONSEILLERS - Les conseillers liés à un cabinet multidisciplinaire sont beaucoup plus à risque de subir les contrecoups d'une possible abolition des commissions intégrées, révèlent les données colligées sur les conseillers sondés dans le cadre du Top 8 des courtiers québécois et sur ceux interrogés pour le Top 11 des cabinets multidisciplinaires de Finance et Investissement.



Comme le montre l'infographie à la page suivante, les commissions de suivi et les commissions de vente représentent plus de 90 % de leurs ventes brutes. Seulement 4,9 % des ventes brutes générées par les conseillers liés à un cabinet multidisciplinaire sont dans des comptes à honoraires, par rapport à 63,8 % des ventes brutes des conseillers en placement.