15.01.2017 - Richard Cloutier

La stratégie de la firme de gestion de portefeuille COTE 100 consistant à miser sur la gestion privée a porté ses fruits. De 2011 à 2016, COTE 100 a multiplié son actif sous gestion par cinq, celui-ci est passé de 200 M$ à plus de 1 G$. Cependant, cette croissance «s'est faite de manière très ordonnée, avec discipline et travail, sans égard aux cycles et aux tendances», signale Philippe Le Blanc, président et chef des placements, et associé.



«Nous évoluons à l'extérieur des sentiers battus. Nous n'avons pas de terminal Bloomberg, nous ne sommes pas connectés sur CNBC et nous avons les cotes en différé de 20 minutes, illustre-t-il. Nous ne nous considérons pas comme un "trader", alors nous nous foutons pas mal de ce qui se passe à la seconde près, car ça ne change pas grand-chose pour les entreprises que nous suivons.»





Philippe Le Blanc évoque aussi des périodes où la firme a décidé de ralentir: d'augmenter le niveau minimum d'actif pour accéder à ses services et d'être davantage sélective face à sa clientèle.

Établie à Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie, COTE 100 offre un service de gestion pour un ménage détenant un patrimoine supérieur à 300 000 $ à investir avec elle. La boutique sert plus de 500 familles, y compris des sociétés de portefeuille et quelques fondations. Pour chaque client, elle bâtit des portefeuilles sur mesure, qu'elle gère ensuite de façon active.

Son équipe croit que concentrer ses investissements dans ses meilleures idées de placement procure les meilleurs résultats à long terme. Elle est prête à accepter une sous-performance à court terme dans le but d'obtenir une surperformance à long terme.

«Nos rendements, c'est une chose sur laquelle on ne met pas l'accent», ajoute Philippe Le Blanc, qui qualifie COTE 100 de gestionnaire non traditionnel qui table sur la croissance à long terme.

COTE 100 se distingue aussi par son service. «Nous parlons à nos clients au moins tous les trimestres, qu'ils aient été bons ou mauvais. Lorsque les rendements sont bons, ça peut sembler moins important, mais lorsqu'il y a des périodes plus difficiles, et j'ai en tête 2008-2009, nous étions là pour parler aux clients.»

COTE 100 organise des conférences et des séminaires chaque année à l'intention des clients et de leurs enfants. De plus, sa lettre financière, qui est publiée mensuellement depuis 1988, nourrit les échanges.

«Au départ, la lettre financière s'adressait à des investisseurs autonomes et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Si la croissance du nombre d'abonnés a bénéficié de l'essor du courtage à escompte au début des années 1990, sa publication répond toujours à un besoin et suscite encore beaucoup d'intérêt», constate Philippe Le Blanc.

Le système COTE 100

COTE 100 a été fondée en 1988 par Guy Le Blanc. «Mon père a bâti une entreprise vraiment exceptionnelle, avec des fondations particulièrement solides. Au fil du temps, il y a eu des ajustements dans notre offre, notre façon d'investir et de bâtir des portefeuilles, mais la philosophie d'investissement est demeurée identique», évoque Philippe Le Blanc.

Le système COTE 100 a été développé en 1986-1987 par Guy Le Blanc, qui l'utilisait pour gérer son propre portefeuille. «Ce système a été l'élément déclencheur de la firme, et nous l'utilisons encore aujourd'hui de façon systématique», ajoute-t-il.

Il se présente un peu comme un bulletin scolaire qui donne à chaque titre une cote sur 100, selon trois grandes catégories de ratios financiers, résume Philippe Le Blanc.

«La grille permet de cibler des entreprises qui sont en excellente santé financière, qui sont non seulement en croissance, mais qui génèrent des rendements intéressants sur le capital, et qui se vendent à des ratios d'évaluation raisonnables, explique-t-il. L'exercice permet donc de filtrer des entreprises. Ensuite, notre travail de recherche permet d'évaluer les aspects plus qualitatifs, par exemple l'attrait de l'industrie, la qualité de l'équipe de direction et le modèle d'affaires.»

À ses débuts, COTE 100 effectuait essentiellement de la gestion de portefeuille pour des clients institutionnels. Puis en 1992, la firme a lancé ses deux premiers fonds communs de placement (FCP). Aujourd'hui, la firme a toujours des FCP, mais les utilise surtout en paniers de fonds dans le cadre de solutions hybrides à la gestion privée pour plusieurs enfants de clients désireux d'investir également.

Du tennis à la finance

C'est à cette période, en 1992, que Philippe Le Blanc a rejoint COTE 100.

Il était de retour au Québec après avoir terminé ses études de baccalauréat en finance à l'Université du Minnesota, et mis fin au tennis de compétition. «J'ai commencé à travailler un été pour donner un coup de main à mon père et cela fait maintenant 24 ans.»

Notons que la famille Le Blanc est étroitement liée au tennis. Philippe a déjà été classé numéro un mondial chez les 14 ans et moins, alors que son frère Sébastien a notamment remporté en 1990 les titres du double junior à Roland-Garros et à Wimbledon, en équipe avec Sébastien Lareau.

Philippe et Sébastien ont aussi décroché des bourses qui ont financé leurs études universitaires respectives en sol américain. Sébastien Le Blanc, qui est chef des opérations et associé de COTE 100, détient un baccalauréat en finance de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et de l'Université du Québec à Montréal. Philippe Le Blanc a pour sa part terminé sa formation en obtenant une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université McGill. Il détient également le titre de Chartered Financial Analyst (CFA) depuis 2003.

Il est d'avis que le sport est l'une des meilleures écoles. «Ça apporte une grande discipline, de la concentration, et ça apprend à faire face à l'adversité. J'ai eu beaucoup de succès très jeune au tennis, mais avec le temps, c'est devenu plus difficile. Dans le domaine boursier, c'est la même chose. Ça ne va pas toujours bien, mais il faut savoir relativiser les choses et rebondir.»