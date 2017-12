Conseillers-dinosaures menacés d'extinction ?

01.12.2017 - Jean-François Barbe

Partager cet article

tigatelu / 123rf

Il y a plus de soixante millions d'années, l'écrasement d'un immense astéroïde aurait fait disparaître les dinosaures de la surface de la Terre. Les conseillers en sécurité financière préretraités qui encaissent leurs commissions de suivi sans revoir leurs clients sont-ils les dinosaures d'une profession en pleine transformation ?



«Au lieu de partir à la retraite, trop de conseillers en sécurité financière vieillissants touchent leurs commissions de suivi tant et aussi longtemps qu'ils le peuvent. Ils ne font pas de nouvelles ventes et ils ne rencontrent plus leurs clients actuels. Ils se paient une adjointe pour s'occuper des changements administratifs, comme les modifications aux noms de bénéficiaires ou de numéros de comptes bancaires. Leurs services s'arrêtent là», constate Sylvain Sawyer, président du cabinet Sawyer LaRue, de Boischatel, en banlieue de Québec.