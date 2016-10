Commissions nivelées préférées

01.10.2016 - Jean-François Barbe

Même si 54,7 % des conseillers sont rémunérés par commissions accélérées, un bon nombre des répondants au sondage du Baromètre 2016 de l'assurance de Finance et Investissement préféreraient recevoir des commissions nivelées. En effet, 62,1 % des répondants considèrent qu'il s'agit de la forme de rémunération la plus appropriée.



«Ça donne plus de valeur au portefeuille lors de la revente», signale un conseiller. «Je suis jeune, je prévois rester longtemps dans la carrière. Avec les nivelées, ça sera plus payant à long terme», observe un autre.