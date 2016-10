15.10.2016 - Richard Cloutier

Jérôme Lavallée

Très vite dans son parcours, Daniel Laverdière, directeur principal, planification financière et services-conseils, Banque Nationale Gestion Privée 1859, s'est fait dire que sa carrière «était bien mal commencée, parce qu'il avait donné un conseil qui ne faisait pas l'affaire des ventes».



Il s'est alors dit que si on l'avait engagé, c'était parce qu'on tenait à avoir son opinion plutôt que celle d'un autre. «Il est important d'écouter les autres, mais il faut aussi respecter ses calculs. C'est pourquoi il faut écarter l'intuition de ses réflexions, valider ses hypothèses et tenir à ses convictions, car ça permet de mieux dormir.»





Ce mantra, Daniel Laverdière n'y a jamais dérogé. Il tire d'ailleurs une fierté d'être reconnu comme quelqu'un qui donne l'heure juste aux clients. «Je suis surtout réaliste. Quand c'est trop beau pour être vrai, souvent il y a anguille sous roche. Dans un certain sens, je suis expert pour trouver les anguilles sous les roches.»

Il se réjouit de constater que plusieurs études mettent aujourd'hui l'accent sur la valeur du conseil. «Je ne vis pas du placement ou de l'assurance, je vis du conseil.»

Il croit que les gens ont souvent besoin d'un guide pour les accompagner.

«Ma conjointe a un Ph. D. en physiologie de l'activité physique et me pousse pour que je fasse de l'activité physique. Elle m'offre régulièrement des conseils pleins de bon sens et me vante les bienfaits à long terme de l'activité physique sur la vie. Toutefois, mettre ses conseils en pratique, c'est une autre histoire. Ce n'est pas une question de logique et je le sais. Alors, lorsque je donne des conseils financiers aux gens, c'est la même histoire, et c'est pourquoi j'estime qu'il est important d'être accompagné.»

De même, Daniel Laverdière ne croit pas que l'évolution technologique constitue une menace pour le planificateur financier. «À la fin, même si l'outil a aidé à tout préparer, on a besoin d'un humain qui a le flair de savoir quel scénario tester, comment interpréter les résultats et poser le bon diagnostic.»

Daniel Laverdière estime qu'il est important de bien connaître ce dont on parle. Évoquant la retraite, il n'hésite pas à affirmer que ce qui détermine sa réussite, c'est l'épargne. «Ils sont nombreux à mettre l'accent sur l'optimisation fiscale. Bien sûr, le REER et le CELI, c'est majeur, le gain en capital aussi, mais l'essentiel, c'est d'amener de l'argent dans le boulier et d'avoir été discipliné. Il faut mettre l'accent sur le financier et après, avec le fiscal, on peut chercher à optimiser.»

Passionné de chiffres

C'est en jouant aux Lego et avec des dés pendant son enfance que Daniel Laverdière s'est intéressé aux mathématiques et aux probabilités. «Je me suis beaucoup amusé à faire des courses de dés, à observer quels chiffres sortaient le plus souvent. Quant aux Lego, construire exige des calculs pour déterminer le nombre de blocs requis par formats et par couleurs.»

Daniel Laverdière a ensuite nourri sa passion pour les statistiques en suivant les exploits des Canadiens de Montréal.

«Je m'amusais à consulter les classements, à partir desquels je développais de petits tableaux statistiques. Guy Lafleur inscrivait autant de points que les Canadiens en avaient au classement, et dans ces années-là, les Canadiens ne perdaient pas souvent. Ils finissaient l'année de 80 matchs avec 120 points, et Guy Lafleur récoltait aussi 120 points.»

Cette passion pour les mathématiques et les statistiques mène Daniel Laverdière à étudier l'actuariat à l'Université Laval.

La passion pour les statistiques sportives anime toujours Daniel Laverdière. Lorsqu'il offre des formations, qu'il rédige des articles ou qu'il rencontre des clients, il ne se prive pas du plaisir d'y avoir recours pour illustrer ses propos. Il est même d'avis que sa passion de «brasser des chiffres pour le sport» lui a permis de développer son habileté à concevoir des outils pour son travail.

«Plusieurs graphiques que je produis pour des clients ont d'abord été construits en brassant des statistiques sportives, par exemple pour estimer quelles équipes seront éliminées, dit-il. Ces simulations, je peux les appliquer à la Bourse, parce qu'elle n'est pas linéaire.»

Il ajoute : «Nous sommes dans un domaine de chiffres, de mathématique, alors il faut gratter un peu, investiguer et simuler des scénarios. Moi, la fiscalité, je l'ai apprise avec Excel, dont je suis un fervent utilisateur».

D'actuaire à planificateur financier

Une fois diplômé, il a d'abord travaillé à titre d'actuaire chez Compagnie Wyatt (devenue Watson Wyatt en 1995 et Willis Towers Watson en 2016) en 1981, puis chez Optimum Actuaires & Conseillers en 1989. En cours de route, soit en 1983, il obtient son titre d'Actuaire associé (A.S.A.).

Dans les années 1990, toutefois, la situation change et la demande de services-conseils actuariels enregistre une forte diminution. «Je venais de quitter Wyatt pour aller chez Optimum, j'étais l'un des derniers arrivés et j'ai été licencié. Même si je désirais rester dans le secteur de la retraite, j'ai alors pensé que ce serait bien d'aller du côté des patrons», raconte Daniel Laverdière.

Cependant, la recherche d'un nouvel emploi s'étire et Daniel Laverdière est tenté de se lancer à son propre compte. «Comme expert en retraite, je me suis dit que je pourrais certainement donner des conseils», évoque-t-il.

C'est ainsi qu'il découvre le rôle de planificateur financier. Il obtient son titre de planificateur financier (pl. fin) auprès de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) en 1996. La même année, il devient directeur de la planification financière à la Financière des professionnels. En 1997, il reçoit son titre de Certified Financial Planner (CFP).