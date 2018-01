Big data et consommateurs «inertes»

01.01.2018 - Jean-François Barbe

Sans l'aide des conseillers et laissés à eux-mêmes, les consommateurs passifs pourraient subir certains impacts négatifs des mégadonnées (big data) rassemblées par les institutions financières.



Le régulateur britannique Financial Conduct Authority (FCA) a évoqué la possibilité que des assureurs puissent augmenter les primes des clients qui ne surveillent pas leurs intérêts.



Selon le directeur général de la FCA, les mégadonnées pourraient permettre d'identifier les consommateurs peu susceptibles de changer de fournisseur.



Appelés «clients inertes», ceux-ci pourraient théoriquement avoir à payer plus cher des produits similaires à ceux de clients qui aiment magasiner avant de faire leurs achats.



En revanche, selon le cabinet de consultants Oliver Wyman, la révolution numérique et l'amplification continue de la réglementation sont en train de faire diminuer le nombre de consommateurs «inertes».



Les structures de prix des produits financiers deviennent sans cesse davantage transparentes. En outre, les consommateurs ont, à un plus haut degré que par le passé, accès à des informations stratégiques sur les produits grâce aux sites de comparaison de prix et aux agrégateurs.