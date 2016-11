01.11.2016 - Kathy Noël

FOCUS FCP - Retraites anticipées, pénurie de relève, guerre des prix, petits investisseurs laissés pour compte ; nombreux sont ceux qui redoutent l'abolition des commissions intégrées préconisée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), en raison des répercussions importantes anticipées sur l'industrie des fonds communs de placement.



«Avec toutes les conséquences prévisibles, sans compter celles auxquelles on ne pense même pas, est-il nécessaire d'aller jusqu'à l'abolition ?» C'est ce que se demande François Bruneau, vice-président, administration-Investissement chez Groupe Cloutier.





«Le marché s'adapte déjà tranquillement aux nouvelles réglementations, dit-il. Les clients paient de moins en moins de frais de gestion et ils ont toute l'information dans l'Aperçu du fonds».

Selon lui, ce sont les jeunes conseillers en début de carrière qui subiront l'impact le plus visible d'une abolition éventuelle des commissions intégrées. Il cite l'exemple d'un conseiller d'expérience qui a un bloc d'affaire (book) de 20 M$ et qui négocie des honoraires moyens de 1 % en fonction de l'actif.

«Avec un revenu brut de 200 000 $, il peut s'en tirer, mais le jeune qui commence et qui va chercher 5 M$ d'actif, ce qui n'est déjà pas facile, recevra un revenu brut de 50 000 $. Une fois que le courtier a pris sa part, il lui reste 36 000 $. Ce n'est pas le Pérou pour avoir pris autant de risque», dit François Bruneau.

Et le risque pour la profession est que peu de jeunes voudront s'y aventurer. Ils préféreront d'autres secteurs que celui du placement, croit le vice-président de Groupe Cloutier.

«Un jeune qui décide de faire de l'assurance ne vivra pas riche et ne roulera pas en Mercedes dans les deux premières années, mais il pourra en tirer un salaire qui lui permettra de vivre. En placement, ce sera long avant qu'il puisse en vivre, même en investissant autant d'heures».

Un avis que partage Léon Lemoine, planificateur financier chez Services financiers Whitemont. «Certaines sources dans l'industrie disent qu'un conseiller sur quatre pourrait quitter la profession d'ici les cinq prochaines années», dit-il.

Il croit que l'avenir de la profession repose sur la multidisciplinarité : «Les conseillers qui commencent se retrouveront dans l'obligation d'avoir de multiples revenus, soit comme courtier hypothécaire ou conseiller en sécurité financière».

Pour ceux qui n'auront pas envie de passer des années à suivre des formations pour obtenir tous les permis, l'autre solution sera de joindre un cabinet qui offre déjà une panoplie de services financiers et de profiter du référencement. «C'est la voie de l'avenir», dit Léon Lemoine.

Moins payant

Si les ACVM persistent et suppriment les commissions intégrées, les conseillers passeront d'une rémunération à commission à une rémunération par honoraires. Léon Lemoine calcule que de 5 % de l'actif sous gestion en moyenne, leur rétribution pour les nouvelles ventes de fonds passera à 1 %, soit cinq fois moins selon les tarifs actuellement en vigueur.

Pour compenser, et pour justifier des honoraires plus élevés, les conseillers devront offrir une valeur ajoutée. «De moins en moins de conseillers vont travailler de façon cloisonnée. C'est comme un omnipraticien entouré de spécialistes. Je peux être expert en investissement et recommander mon client à d'autres collègues dans d'autres secteurs», dit Léon Lemoine.

Il n'empêche que les cabinets indépendants comme Whitemont et Groupe Cloutier risquent de subir une guerre de prix déclenchée par les grandes institutions financières, qui peuvent rentabiliser leur réseau grâce à leurs services bancaires.

«C'est la grande inconnue : comment les réseaux qui ont des conseillers à salaire réagiront-ils ? Vont-ils déclarer une guerre des prix pour affaiblir les indépendants ? Et une fois qu'ils auront pris leurs parts de marché, vont-ils remonter les prix tranquillement ? C'est un risque», dit François Bruneau.

Cabinets à vendre

Dans un monde sans commissions, les conseillers plus âgés pourraient aussi avancer leur départ à la retraite et vendre leur cabinet pendant qu'ils peuvent en évaluer plus facilement la valeur. Aujourd'hui, selon François Bruneau, un bloc d'affaires (book) se vend à trois ou quatre fois les commissions de suivi.

«Si les honoraires sont négociés client par client, est-ce que la valeur sera de quatre fois les honoraires ? L'acheteur devra-t-il renégocier avec les clients ? Ça peut être insécurisant pour quelqu'un qui arrive en fin de carrière. Certains vendront plus rapidement, alors qu'ils connaissent la valeur de leur book», dit le vice-président de Groupe Cloutier.

Pour le moment, nul ne peut dire comment les honoraires seront établis dans l'industrie. Seront-ils négociés un à un, suivant une grille fixe établie en fonction de l'actif ou des services rendus ? «Plusieurs options sont à l'étude», observe Léon Lemoine.

Ce dernier, qui fonctionne depuis 10 ans déjà entièrement sur honoraires, a établi une grille selon le niveau d'actif de ses clients, et aucun d'entre eux ne s'y est opposé. «Au final pour le client, c'est combien d'argent il lui reste. En tant qu'indépendant, mes honoraires sont peut-être plus élevés, mais si je peux offrir plus de rendement par année, c'est ce qui compte», dit Léon Lemoine, qui affirme que ses services se comparent avantageusement à ceux des conseillers salariés d'une banque.

«J'ai plus de facilité à obtenir des rendements intéressants pour mes clients parce qu'ils ne sont pas captifs d'une seule institution et de ses produits. Je peux offrir plus de possibilités et saisir les bonnes occasions», dit-il.

En effet, parce qu'il facture des honoraires, Léon Lemoine peut sortir d'un fonds quand bon lui semble. «Avec le modèle par honoraires, le client est libre comme l'air, contrairement au modèle à commission, ou le conseiller recevait une commission à la vente, mais où l'actif de son client était gelé pendant six ou sept ans dans le même fonds», explique Léon Lemoine.