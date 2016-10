12.10.2016 - 10:37 - Frédéric Roy

Frédéric Roy_Finance et Investissement

Impak Finance, une banque en devenir, lance aujourd’hui sa campagne de sociofinancement, sa mission : créer une institution financière attirant des investisseurs vers l’économie à « impact positif ».

L'investissement à impact social implique des investissements alliant un retour social et un retour financier, d'après la définition établie par le Comité français sur l'investissement à impact social en 2014. Les impacts doivent est mesurable sur la durée de vie d'un projet.L'équipe d'Impak Finance est constituée de banquiers, de gestionnaire de fonds, d'analystes de risque, mais également de gens de marketing, communications. Ils partagent tous le rêve commun d'une banque idéale transparente, engageante, intelligente et participative.Le projet pancanadien souhaite offrir l'ensemble des services bancaires, incluant les prêts, dépôts ainsi que des produits à des investisseurs dans un contexte dédié à l'investissement à impact social.Pour y parvenir, ils vont premièrement mettre en ligne un fonds d'investissement d'impact. L'argent qui sera dans ce fond servira à financer, « sous forme de prêts, des entreprises rentables et responsables », peut-on lire sur leur site Internet.« Le fond nous permettra de démontrer aux régulateurs qu'on a une équipe solide, qu'on sait faire des prêts, qu'on sait gérer le risque et les défauts », ajoute le président.La société souhaite investir le secteur des petites et moyennes entreprises, en les aidant à lever des capitaux pour décoller leur projet.« C'est là qu'on veut jouer, nous souhaitons créer une institution financière ayant pour mission d'attirer les capitaux des investisseurs et des épargnants vers cette économie à impact positif », explique Paul Allard.Les projets soumis devront répondre aux critères sociaux, environnementaux et financiers d'Impak Finance avant d'être considérés pour le financement.Il n'est d'ailleurs, pas prévu pour le moment que la société s'implique dans le domaine de l'assurance.L'ouverture publique de la banque virtuelle est prévue à la fin 2018, le temps qu'ils reçoivent l'ensemble des approbations réglementaires, incluant l'obtention de la charte bancaire du gouvernement fédéral.À terme, le président s'attend à offrir un rendement de 8 à 10 % annuellement aux investisseurs.Impak Finance lançait hier à Montréal sa campagne d'investissement participatif, où les investisseurs pourront contribuer afin de devenir actionnaire de la société.La future banque souhaite que la campagne de financement leur rapporte un minimum de 500 000 $ pour mener à terme leurs différents projets.Il y avait environ 250 personnes présentes dans la salle où les gens étaient invités à imaginer la banque idéale.« Ils ont laissé là où Desjardins a arrêté », s'est d'ailleurs exprimé un participant à la soirée de lancement de leur campagne de financement participatif.