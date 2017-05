01.05.2017 - 14:59 - La Presse Canadienne

Une firme de conseils aux investisseurs recommande aux actionnaires de la banque de Chicago PrivateBancorp de voter contre une proposition de prise de contrôle présentée par la Banque CIBC.

Selon Institutional Shareholder Services (ISS), même si le rejet de la proposition de la CIBC pourrait entraîner une certaine volatilité à court terme, « le potentiel à la hausse d'une stratégie en tant qu'entreprise distincte semble plus intéressant ».ISS, qui offre des conseils aux investisseurs institutionnels, estime que les résultats financiers actuels de PrivateBancorp offrent un bon potentiel et qu'ils semblent croître, notamment en raison d'un environnement économique favorable. La firme a en outre évoqué d'autres facteurs positifs pour l'avenir de la société, incluant de possibles réductions d'impôts et un éventuel assouplissement de la réglementation.En mars, la CIBC a haussé de 20 % son offre d'achat amicale pour PrivateBancorp, espérant ainsi convaincre les actionnaires d'approuver l'entente. La proposition évalue la société de services financiers américaine à environ 6,6 milliards de dollars (G$).La Banque CIBC a dit croire que ISS avait atteint la mauvaise conclusion, notant que son offre avait reçu l'appui unanime des membres du conseil d'administration de PrivateBancorp, ainsi que celle de Glass Lewis, une autre firme de conseils aux actionnaires.La CIBC avait déposé une première offre l'été dernier, et ISS avait aussi recommandé qu'elle soit rejetée. Les actionnaires ne se sont jamais prononcés sur cette offre initiale.