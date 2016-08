24.08.2016 - 09:14 - Finance et Investissement et La Presse Canadienne

La Banque Royale du Canada rapporte mercredi qu'au 3e trimestre de 2016, elle a encaissé un bénéfice net record de 2,89 milliards de dollars (G$), en hausse de 17 % ou de 420 M$ par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Pour ce 3e trimestre clos le 31 juillet, le bénéfice net a augmenté de 322 M$, ou de 13 %, par rapport au trimestre précédent.« RBC a enregistré un troisième trimestre record, dégageant un bénéfice déclaré de plus de 2,8 G, et de 7,9 G$ pour les neuf premiers mois de l'exercice. Ce résultat témoigne de la force de notre modèle d'affaires diversifié et de notre gestion disciplinée des risques et de l'efficience. Notre position de capital solide nous a permis de racheter 292 M$ d'actions ordinaires au troisième trimestre, et j'ai le plaisir d'annoncer une augmentation de 2 % de notre dividende trimestriel, a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction de RBC. Nous continuons de nous concentrer sur notre gestion prudente des risques et des coûts tout en innovant afin de rehausser l'expérience client et de procurer une valeur durable à nos actionnaires. »Le bénéfice net du secteur Gestion de patrimoine s'est établi à 388 M$, en hausse de 103 M$, ou 36 %, par rapport à un an plus tôt, surtout en raison de l'intégration de City National, laquelle a contribué à hauteur de 82 M$ au bénéfice net, et des avantages tirés des activités de gestion de l'efficience.Exclusion faite de l'amortissement des immobilisations incorporelles et des frais d'intégration de 29 M$ et de 12 M$ après impôt, respectivement, l'apport de City National au bénéfice net est de 123 millions de dollars.Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net a augmenté de 2 M$, ou 1 %, surtout en raison de la hausse du bénéfice généré sur la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients, qui rend compte de l'appréciation du capital, et d'une hausse du bénéfice de City National découlant surtout de la croissance des prêts, ces facteurs étant atténués par la variation de la juste valeur de notre régime de rémunération fondée sur des actions aux États-Unis.Le bénéfice net du secteur Assurances s'est établi à 364 M$, en hausse de 191 M$ par rapport à il y a un an. Exclusion faite du profit après impôt de 235 M$ résultant de la vente de nos activités d'assurance habitation et automobile, comme il a été mentionné plus haut, le bénéfice net correspond à 129 M$, en baisse de 44 M$, ou 25 %, en raison principalement d'une diminution du bénéfice généré sur les contrats de rente au Royaume-Uni en regard du trimestre correspondant de l'exercice précédent, qui comprenait un nouveau contrat, et de l'augmentation des coûts liés aux sinistres, qui se sont chiffrés à 10 M$, en raison des incendies de Fort McMurray en mai 2016. Ces facteurs ont été atténués par le comportement favorable des titulaires de police d'assurance vie.Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net est en hausse de 187 M$. Exclusion faite du profit découlant de la vente dont il a déjà été question, le bénéfice net a régressé de 48 M$, ou 27 %, ce qui reflète une baisse des profits liés aux investissements et une augmentation des coûts liés aux sinistres attribuable essentiellement aux incendies de Fort McMurray en mai 2016. De plus, les données du trimestre précédent tenaient compte d'une économie d'impôt. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par le comportement favorable des titulaires de police d'assurance vie et une baisse des coûts liés aux sinistres relatifs aux produits de rétrocession vie.La Banque Royale annonce par ailleurs une hausse de 0,02 $, ou de 2 %, de son dividende trimestriel, qui passe à 0,83 $ par action.