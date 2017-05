23.05.2017 - 08:16 - La Presse Canadienne

Les banques canadiennes devaient avoir profité des hausses des taux d'intérêt aux États-Unis et du déclin des mauvaises créances dans le secteur pétrolier lors de leur plus récent trimestre, mais des analystes soulignent que les inquiétudes sur le marché immobilier et les dettes des consommateurs demeurent des éléments perturbateurs clés.

La Banque de Montréal lancera la période de divulgation de résultats, mercredi, suivie le lendemain par la Banque Royale, la Banque TD et la CIBC. La Banque Scotia fera rapport le 30 mai.L'analyste Meny Grauman, de Cormark Securities, a dit croire que la perception, même dans l'éventualité de bons résultats, serait celle d'un portrait dépassé étant donné les inquiétudes sur les marchés canadiens de prêts hypothécaires.L'analyste d'Edward Jones Jim Shanahan a affirmé que les frais reliés aux activités de négociation et les autres types de charges ont été des sources clés de croissance des bénéfices au premier trimestre.Ces revenus se sont probablement modérés durant le deuxième trimestre, mais un renforcement des marges nettes d'intérêts, provenant des augmentations des taux d'intérêt aux États-Unis en décembre et en mars, compensera probablement en partie ce recul, a souligné M. Shanahan.La BMO et la TD seront probablement les principaux bénéficiaires des hausses des taux, croit l'analyste de la firme Edward Jones.Les banques pourraient aussi afficher une certaine amélioration des provisions pour pertes sur prêts, étant donné la stabilisation de la situation dans le secteur pétrolier.« Dans une perspective de crédit, nous devrions voir une certaine amélioration continue dans les portefeuilles pétroliers et gaziers », a dit M. Shanahan.Néanmoins, des analystes affirment que les inquiétudes sur les prix élevés des maisons, des consommateurs grandement endettés et une crise de liquidités au sein du prêteur hypothécaire Home Capital Group risquent de peser sur les résultats des banques.L'agence de notation Moody's a abaissé les cotes de crédit des principales banques canadiennes plus tôt ce mois-ci.