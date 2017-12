15.12.2017 - 08:53 - Finance et Investissement

yelo34 / 123rf

Martin Thibodeau quitte la direction du Québec de RBC Banque Royale et est nommé président régional, Colombie-Britannique de la RBC. Il sera remplacé par Nadine Renaud-Tinker. La date de leur entrée en fonction n'est pas encore déterminée.

Elle succèdera ainsi à Martin Thibodeau qui, depuis 2012, occupait cette fonction. À titre de présidente, Nadine Renaud-Tinker assumera la gestion des priorités d'affaires et la réalisation des objectifs stratégiques de RBC Banque Royale au Québec.

Actuellement vice-présidente régionale, Services financiers commerciaux - Québec, Nadine dirige l'équipe des services bancaires commerciaux ainsi que celles responsables des principaux secteurs spécialisés de services financiers de RBC au Québec. « Durant son mandat, elle a appuyé ses équipes de sorte à leur permettre de produire d'excellents résultats dans un marché très concurrentiel. Elle a une réputation de chef dynamique et efficace qui entretient de solides relations avec ses équipes et qui favorise une orientation client exceptionnelle », indique RBC, dans un communiqué.

Dans un communiqué, la RBC présente celle qui succèdera à Martin Thibodeau de cette façon:

Forte d'une expérience à l'échelle internationale, Nadine Renaud-Tinker s'est jointe à RBC en 1998. Depuis, elle a mis son expertise à contribution au sein des divisions Services financiers commerciaux et Marchés intégrés, au Québec et dans le Grand Toronto. Elle a occupé divers postes, dont ceux de directrice de succursale, de planificatrice financière, de directrice de comptes commerciaux et de vice-présidente régionale, Marchés intégrés, et a également travaillé à la Gestion des risques du Groupe.



Outre ses activités professionnelles, Nadine Renaud-Tinker apporte un soutien constant à divers programmes de mentorat, de perfectionnement du talent et de promotion de l'accession des femmes à des postes de direction à RBC. Parmi les diverses importantes contributions qu'elle apporte à la collectivité, elle siège notamment aux conseils d'administration respectifs de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de la Fondation Jeunes en Tête.

Originaire de Montréal, Nadine Renaud-Tinker est titulaire d'un baccalauréat en psychologie de l'Université d'Ottawa, d'un diplôme en planification financière de l'Institut des banquiers canadiens, ainsi que d'une maîtrise en administration des affaires pour cadres de l'Université d'Athabasca. Nadine Renaud-Tinker et son conjoint Keith ont deux enfants.