Moody's abaisse la cote des six grandes banques canadiennes

11.05.2017 - 11:03 - La Presse Canadienne

Partager cet article

L'agence de notation Moody's a abaissé jeudi la cote des six grandes banques canadiennes, en raison de l'endettement élevé des ménages et de la hausse du prix des maisons.



Les institutions touchées sont la TD, la Banque de Montréal, la Banque Scotia, la Banque CIBC, la Banque Nationale et la Banque Royale.



Moody's s'attend à ce que les six banques rencontrent des conditions difficiles pour le reste de l'année et possiblement encore plus longtemps.



Moody's a expliqué qu'elle s'inquiète de plus en plus que la hausse du niveau d'endettement du secteur privé ne finisse par affaiblir les actifs de qualité.



Elle a dit que l'augmentation de la dette des ménages et la hausse du prix des maisons rendent les consommateurs, et les banques, plus vulnérables que dans le passé aux facteurs qui pourraient faire reculer l'économie canadienne.