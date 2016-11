10.11.2016 - 14:46 - La Presse Canadienne

Les excédents du Mouvement Desjardins ont progressé de 12,4 % au cours du troisième trimestre, ce que la coopérative a attribué jeudi à la meilleure performance de ses activités d'assurance.

L'excédent avant ristournes s'est chiffré à 454 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre, comparativement à celui de 404 M$ réalisé lors de la même période l'an dernier.Les revenus d'exploitation ont augmenté de 4,1 % pour atteindre 3,57 G$ pour le trimestre clos le 30 septembre, comparativement à ceux de 3,43 G$ de la même période l'an dernier, a précisé l'entreprise de Lévis.Après avoir conclu le troisième trimestre sur un déficit de 23 M$ l'an dernier, la division de l'assurance de dommages a dégagé au plus récent trimestre un surplus de 26 M$, malgré un taux de sinistre plus important en assurance automobile.Les résultats de l'an dernier avaient été marqués par la forte volatilité des marchés financiers, qui avait forcé la comptabilisation de dépréciations ayant réduit les revenus de placement à la division de l'assurance.Le secteur des services aux particuliers et aux entreprises de Desjardins a affiché un excédent de 270 M$ au plus récent trimestre, comparativement à celui de 268 M$ de l'an dernier. De son côté, la division de la gestion de patrimoine et d'assurance de personnes a réalisé un surplus de 126 M$, en hausse de 52 % par rapport à celui de 83 M$ du troisième trimestre de 2015.« Le Mouvement Desjardins présente des résultats solides, notamment attribuables à la bonne performance de nos filiales d'assurance et à la stabilité de nos activités d'intermédiation financière », a affirmé le président et chef de la direction de la coopérative, Guy Cormier.La provision pour les mauvaises créances de Desjardins s'est chiffrée à 98 M$, ce qui était comparable à celle de 102 M$ comptabilisée à la même période l'an dernier.Le rendement des capitaux propres est pour sa part passé de 7,6 % au troisième trimestre de l'an dernier à 8,3 % au plus récent trimestre.Au cours des neuf premiers mois de l'année, l'actif total du Mouvement Desjardins a progressé de 4,8 %, soit 12 G$, pour atteindre 260,2 G$ en date du 30 septembre.