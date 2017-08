30.08.2017 - 09:41 - La Presse Canadienne et Finance et Investissement

La Banque Nationale a dépassé les attentes des analystes au troisième trimestre en affichant un bénéfice net de 518 millions de dollars (M$), en hausse de 8 % par rapport à la même période l'an dernier.

Les revenus de la sixième banque en importance au pays ont également progressé de 8 %, s'établissant à 1,68 G$.« La banque a obtenu d'excellents résultats pour le troisième trimestre grâce à la bonne performance de tous les secteurs », a affirmé son président et chef de la direction, Louis Vachon, par voie de communiqué.Par action, la Banque Nationale a engrangé un profit net de 1,37 $. Abstraction faite des éléments non récurrents, son bénéfice ajusté par action s'est établi à 1,39 $.John Aiken, de Barclays Capital, a souligné dans une note envoyée par courriel que le profit ajusté par action était similaire à sa prévision, ajoutant que la plupart des analystes tablaient sur un bénéfice ajusté par action de 1,32 $.Ce dernier a ajouté que certains pourraient se poser des questions quant à la progression de la moyenne des prêts au sein de Credigy, la filiale américaine de la Banque Nationale.« Ceci étant dit, les activités (de la banque) profitent de son exposition à l'économie québécoise et nous nous attendons à ce que le secteur des services aux particuliers soit en mesure de poursuivre sur sa lancée », écrit l'analyste.Le secteur Gestion du patrimoine affiche un bénéfice en hausse de 31 % à 106 M$ et des revenus en progression de 12 % à 403 M$.Le secteur Particuliers et Entreprises témoigne d'un résultat en hausse de 21 % à 240 M$ et de revenus en progression de 6 % à 785 M$.Le conseil d'administration a déclaré un dividende sur ses actions ordinaires de 0,58 $ par action ordinaire pour le trimestre se terminant le 31 octobre 2017. Ce dividende sera versé le 1er novembre 2017 aux détenteurs d'actions ordinaires inscrits au registre de la Banque le 25 septembre 2017.