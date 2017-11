21.11.2017 - 10:15 - Finance et Investissement et La Presse Canadienne

La Banque Royale du Canada a annoncé mardi qu'elle a été désignée établissement bancaire d'importance systémique mondiale (EBISm) par le Conseil de stabilité financière (CSF) établi à Bâle (Suisse).

La classification de BISm et les contraintes de solvabilité supplémentaires qui lui sont associées sont conçues pour réduire les risques de faillite et les retombées hypothétiques d'un tel événement sur l'économie mondiale. La RBC devra satisfaire aux critères d'admissibilité à la liste des BISm à compter de janvier 2019.La banque a expliqué par voie de communiqué que « cette désignation témoigne de la taille et de l'envergure des activités de RBC à l'échelle mondiale ».La banque ne s'attend pas à ce que cette désignation ait des incidences sur la position de ses fonds propres.La RBC Banque Royale figurait déjà sur la liste des banques d'importance systémique intérieure (BISi) du Bureau du Surintendant des institutions financières (BSIF).La Banque Royale est la seule banque canadienne sur la liste du Conseil de stabilité financière, où elle rejoint des banques comme JP Morgan Chase, Bank of America et la Royal Bank of Scotland.