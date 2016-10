24.10.2016 - 15:59 - La Presse Canadienne

La Banque TD et TD Ameritrade ont annoncé lundi avoir conclu une entente pour racheter Scottrade Financial Services dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 4 milliards de dollars américains (G$).

En vertu de l'accord, la Banque TD fera l'acquisition de Scottrade Bank pour 1,3 G$ US en espèces, tandis que TD Ameritrade obtiendra le reste de la firme de courtage pour 2,7 G$ US en espèces et en actions.



Le chef de la direction de TD Ameritrade, Tim Hockey, a indiqué que Scottrade était un partenaire avec une feuille de route bien établie.



« Ce regroupement nous permettra de tirer profit de nos forces, d'augmenter notre taille (...) et de présenter notre gamme d'outils de courtage, de produits et de services éducatifs à des millions de nouveaux investisseurs », a indiqué M. Hockey dans un communiqué.



TD Ameritrade s'attend à pouvoir réaliser des économies de coûts annuelles d'environ 450 M$ US et de plus de 300 M$ US en « occasions additionnelles à plus long terme ».



Une fois la transaction bouclée, le fondateur et chef de la direction de Scottrade, Rodger Riney, se joindra au conseil d'administration de TD Ameritrade.



« Nous avons bon espoir d'avoir trouvé un grand partenaire en TD Ameritrade, qui partage notre souci de satisfaire le client avant toute chose ».TD Ameritrade a indiqué que son paiement serait composé de 1,0 G$ US en actions, soit environ 28 millions d'actions _ et de 1,7 G$ US en espèces.Pour financer la portion en espèces, la firme retirerait 900 M$ US de ses coffres, procéderait à une nouvelle émission de dette pour obtenir 400 M$ US et vendrait 11 millions d'actions à la Banque TD pour mettre la main sur les derniers 400 M$ US.La Banque TD a dit s'attendre à ce que sa participation dans TD Ameritrade grimpe à 41,4 % une fois la transaction complétée.Scottrade compte plus de trois millions de comptes clients et la valeur de ses actifs sous gestion atteint 170 M$ US.L'entente est assujettie à l'approbation des autorités réglementaires et aux conditions de clôture habituelles. Les deux parties s'attendent à ce que tout soit réglé d'ici le 30 septembre 2017.