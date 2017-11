La Banque TD améliore sa performance au quatrième trimestre

30.11.2017 - 11:03 - La Presse Canadienne et Finance et Investissement

Le Groupe Banque TD a annoncé jeudi un résultat net de 2,7 milliards de dollars (G$) ou 1,42 $ par action au quatrième trimestre, comparativement à 2,3 G$ ou 1,20 $ par action l'an dernier.



Son résultat net rajusté s'est chiffré à 2,6 G$, contre 2,3 G$ il y a un an.

Ses produits trimestriels sont passés de 8,7 G$ l'an dernier à 9,2 G$ cette année.



Le résultat net des Services de détail au Canada a progressé de 11 % et celui des Services de détail aux États-Unis également de 11 %. Ces résultats se rapportent aux activités des services bancaires personnels et commerciaux, et des activités de gestion de patrimoine et d'assurance.



Le résultat net du secteur Services bancaires de gros a chuté à 231 M$, comparativement à 238 M$ l'an dernier.



Pour l'exercice, la TD affiche un bénéfice net de 10,5 G$ et un bénéfice net rajusté de 10,6 G$, soit une hausse respectivement de 18 % et 14 % par rapport à ceux de l'exercice précédent.