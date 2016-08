25.08.2016 - 09:14 - Finance et Investissement et La Presse Canadienne

La Banque TD a affiché jeudi un bénéfice net en progression de 4 % au troisième trimestre, à 2,36 milliards de dollars (G$) ou 1,24 $ par action.

Au même moment l'an dernier, la banque annonçait un profit de 2,26 G$ ou 1,19 $ par action. Son bénéfice ajusté s'est chiffré à 2,42 G$ ou 1,27 $ par action, comparativement à 2,29 G$ ou 1,20 $ il y a un an. La banque a engrangé des revenus trimestriels de 8,7 G$, contre 8,01 G$ l'an dernier.« Les résultats de la TD, notamment le résultat rajusté de 2,4 milliards de dollars, en hausse de 6 % par rapport à celui pour le troisième trimestre de l'exercice précédent, sont le reflet de la force de notre modèle d'affaires diversifié, a dit Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction. Notre rendement est le reflet de notre croissance interne et de l'attention soutenue apportée à la gestion des charges. »Le résultat net des Services de détail au Canada, lesquels comprennent les résultats des activités des services bancaires personnels et commerciaux au Canada, et des activités de gestion de patrimoine et d'assurance, s'est élevé à 1,5 G$ en regard de 1,6 G$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les produits se sont accrus de 3 % par rapport à ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent, un accroissement qui a été plus que neutralisé par une augmentation des indemnisations d'assurance causée principalement par les feux de forêt de Fort McMurray et l'incidence de l'augmentation du taux d'imposition effectif.Comparativement au trimestre précédent, le résultat net des Services de détail au Canada a enregistré une hausse de 45 M$, ou 3 %, ce qui témoigne d'une augmentation des produits, contrebalancée en partie par la hausse des indemnisations d'assurance et l'augmentation des charges autre que d'intérêts. Le rendement annualisé des fonds propres sous forme d'actions ordinaires pour le trimestre a été de 41,9 %, comparativement à 41,7 % pour le trimestre précédent.Les produits ont progressé de 254 M$, ou 5 %, en regard du trimestre précédent. Les produits d'intérêts nets ont augmenté de 101 M$, ou 4 %, reflétant la croissance des volumes de prêts et de dépôts, les jours supplémentaires qu'a comptés le trimestre considéré et les facteurs saisonniers, en partie annulés par la diminution des marges. Les produits autres que d'intérêts ont augmenté de 153 M$, ou 6 %, du fait des variations de la juste valeur des placements à l'appui des engagements d'indemnisation d'assurance, du caractère saisonnier des primes d'assurance, de la croissance des honoraires liés aux actifs dans les activités de gestion de patrimoine, de l'augmentation des produits tirés des comptes à honoraires et des jours supplémentaires qu'à comptés le trimestre considéré. La marge sur les actifs productifs moyens s'est établie à 2,79 %, une augmentation de 2 pdb, reflétant essentiellement l'accroissement des produits saisonniers, en partie contrebalancé par la diminution des marges sur les prêts.