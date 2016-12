09.12.2016 - 10:48 - Finance et Investissement

La Banque Scotia et QED Investors ont conclu un partenariat visant la mise en commun de capitaux et de savoir-faire dans le but de créer une plateforme de capital de risque qui investira sélectivement dans la croissance de jeunes entreprises de technologie financière.

Le fonds sera géré par QED Investors. La Banque Scotia lui prêtera son concours pour l'évaluation des investissements stratégiques potentiels dans les pays de l'Alliance du Pacifique (Mexique, Chili, Colombie et Pérou), mettant à profit son financement stratégique, ses ressources, ses clients et son expérience sur ces marchés. Le fonds ciblera des entreprises d'Amérique latine spécialisées dans les technologies financières perturbatrices.« Nous sommes ravis de ce partenariat avec QED Investors; son expérience et sa compréhension approfondie des tendances de la clientèle, des modèles d'affaires en technologie financière et de la révolution numérique nous aideront à mettre les meilleures pratiques exemplaires en matière d'innovation au service de nos clients », indique Ignacio Deschamps, chef, Opérations internationales et Transformation numérique à la Banque Scotia.« Nous voyons des occasions en or pour les technologies financières en Amérique latine et sommes impatients de tirer profit de notre expertise entrepreneuriale et opérationnelle avec les entreprises dans lesquelles nous investirons », déclare Bill Cilluffo, partenaire de QED Investors responsable de l'Amérique latine. QED Investors a été cofondée par Nigel Morris, également cofondateur de Capital One, et cumule des dizaines d'années d'expérience en qualité d'investisseur, d'exploitant et d'entrepreneur.Dans le cadre de sa stratégie, la Banque Scotia a augmenté ses investissements dans la technologie et l'expérience client au cours des 18 derniers mois afin de réussir sa révolution numérique. Dans cet objectif, elle a nommé Shawn Rose, leader en technologie de la Silicon Valley, comme vice-président à la direction, Services bancaires numériques, elle a mis sur pied son Usine numérique à Toronto, au Mexique, au Chili, en Colombie et au Pérou, elle a réalisé des investissements dans des domaines de pointe comme l'analytique et l'apprentissage automatique et des investissements directs dans des entreprises de technologie financière innovatrices comme Kabbage et SecureKey, en plus d'établir des modèles de partenariat avec des meilleures écoles de commerce.