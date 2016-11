29.11.2016 - 09:03 - La Presse Canadienne et Finance et Investissement

La Banque Scotia a généré un bénéfice net de 2,01 milliards de dollars (G$) pendant le quatrième trimestre, comparativement à 1,84 G$ l'an dernier.

Cela correspond à un profit de 1,57 $ par action cette année, contre 1,45 $ par action l'an dernier.Ses revenus trimestriels sont passés de 6,13 G$ il y a un an à 6,75 G$ cette année. La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a reculé de 1 M$ à 550 M$.Pour l'exercice 2016, la banque affiche un bénéfice net de 7,37 G$ ou 5,77 $ par action, comparativement à 7,21 G$ ou 5,67 $ par action en 2015.« Pour 2016, nos services aux particuliers et aux entreprises ainsi que nos services de gestion de patrimoine au Canada et dans nos marchés clés de l'Alliance du Pacifique ont de nouveau affiché de très bons résultats, ce qui a contribué à la robuste croissance du bénéfice » a déclaré Brian Porter, président et chef de la direction.« Le Réseau canadien a connu une autre excellente année en matière de performance d'exploitation et de croissance du bénéfice. Nous poursuivons notre prestation de conseils, de services et de produits prisés auprès de notre clientèle de plus de 10 millions de particuliers et entreprises. L'importance accordée à approfondir nos relations avec la clientèle et à élargir notre bassin de clients s'est traduite par une amélioration de la composition de nos actifs et dépôts et la réalisation d'un rendement accru pour les actionnaires », a-t-il ajouté.