01.02.2018 - 11:00 - Finance et Investissement

La Banque Scotia annonce que sa filiale colombienne, Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A., avait conclu une entente visant à acquérir des activités liées aux services aux particuliers (opérations bancaires courantes et cartes de crédit) et aux petites et moyennes entreprises de Citibank en Colombie, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation.

Les activités de Citibank en Colombie comprennent 47 succursales et 424 points d'accès libre-service à l'échelle du pays. Cette transaction permettra à Banco Colpatria de poursuivre son expansion en Colombie, grâce à l'ajout de plus de 500 000 nouveaux clients, et d'y développer ses capacités à servir encore mieux le segment de clientèle de première catégorie avec le soutien du réseau de Gestion de patrimoine de la Banque Scotia.Selon les termes de l'entente, Banco Colpatria conservera l'effectif de 2 700 personnes de Citibank. D'un point de vue financier, la transaction n'a pas d'incidence importante pour la Banque Scotia.« Nous sommes heureux de cette acquisition, car elle nous permettra d'offrir des services à de nouveaux clients en Colombie et parce qu'elle cadre parfaitement avec la stratégie de la Banque Scotia visant à accroître sa présence dans le secteur des services bancaires en Colombie, ainsi que dans d'autres marchés de l'Alliance du Pacifique au Mexique, au Chili et au Pérou, » explique Nacho Deschamps, chef, Opérations internationales et transformation numérique de la Banque Scotia.« Nous croyons que cette transaction avec la Banque Scotia et Banco Colpatria est dans le meilleur intérêt de notre clientèle de détail, de nos employés et de nos actionnaires, » soutient Alvaro Jaramillo, directeur général national, Colombie et Nord de l'Amérique latine deCiti, pour sa part, maintiendra sa présence et continuera d'offrir ses mêmes services aux sociétés et aux banques d'investissement - gestion de trésorerie, financement du commerce international, services de garde, trésorerie, marchés et services de banque d'investissement, La transaction lui permettra de concentrer ses efforts sur sa clientèle des sociétés et des institutions. Citi offre des services bancaires aux sociétés et des services de banque d'investissement depuis 102 ans en Colombie.