La Banque Nationale modernise son parquet de négociation montréalais

27.10.2016 - 08:23 - Finance et Investissement

Gracieuseté Banque nationale

La Banque Nationale a inauguré cette semaine son parquet de négociation montréalais, entièrement remis à neuf, et qui s’avère être le plus important parquet en activité au Québec.



Des travaux de rénovation d'envergure réalisés au cours des derniers mois ont permis de moderniser les installations du parquet, dans le respect des contraintes architecturales et patrimoniales du bâtiment qui l'abrite, l'édifice Sun Life.



« La réalisation de ce projet vient appuyer l'essor du secteur des Marchés financiers de la Banque Nationale qui, grâce à l'expertise de tous ses employés, exerce un fort leadership au pays et dans les grandes places financières du monde », a déclaré Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque.



Plusieurs invités d'honneur, clients et employés étaient sur place pour souligner l'événement, dont le maire de Montréal Denis Coderre, de même que Denis Girouard, premier vice-président à la direction, Marchés financiers.



La Banque Nationale compte également des parquets de négociation à Toronto et Calgary.