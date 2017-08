16.08.2017 - 09:28 - Finance et Investissement

La Banque CIBC a annoncé le lancement, à compter du 1er novembre 2017, de Financière Simplii, une marque de services bancaires directs dispensés sans frais par l'intermédiaire des canaux en ligne, mobiles et téléphoniques.

Ce lancement s'effectue dans la foulée de la fin de l'entente qui liait la Banque CIBC et la Banque le Choix du Président depuis 20 ans. Ainsi, les clients ayant des produits de Services financiers le Choix du Président fournis par la Banque CIBC verront leurs produits passer à la marque Financière Simplii. Ce transfert n'inclut toutefois pas les produits MasterCard Services financiers le Choix du Président, qui continueront à être offerts par la Banque le Choix du Président.« Il s'agit d'une étape importante alors que nous continuons d'élaborer une offre de services bancaires directs de premier plan et focalisée sur le client, a indiqué Mike Boluch, vice-président à la direction, Services bancaires directs, Innovations et paiements, Banque CIBC. La marque Simplii proposera des services bancaires courants directs sans frais ainsi que des taux avantageux au nombre croissant de Canadiens qui préfèrent effectuer leurs opérations bancaires par téléphone et en ligne, ou par l'intermédiaire d'un appareil mobile ou d'autres canaux numériques. »Outre les services bancaires courants, l'offre de Financière Simplii comprendra des solutions de prêts et de prêts hypothécaires. Rien n'indique pour l'instant que l'offre comprendra des solutions d'investissements, comme c'est le cas pour la banque virtuelle Tangerine, une propriété de la Banque Scotia.Au regard de cette transaction, la Banque CIBC s'attend à engager des frais d'environ 100 millions de dollars avant impôt ce trimestre, lesquels seront déclarés comme élément important lorsque la Banque CIBC annoncera les résultats de son quatrième trimestre.