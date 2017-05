25.05.2017 - 09:25 - La Presse Canadienne et Finance et Investissement

La Banque CIBC a annoncé jeudi un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars (G$) ou 2,59 $ par action pour le deuxième trimestre, comparativement à 941 M$ ou 2,35 $ par action l'an dernier.

Le résultat net ajusté a atteint 1,1 G$ ou 2,64 $ par action contre 962 M$ ou 2,40 $ par action pour le deuxième trimestre il y a un an.« Au deuxième trimestre, nos unités d'exploitation ont affiché un bon rendement, a déclaré Victor G. Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Nous avons enregistré une solide croissance et nous avons réalisé des progrès à l'égard des trois priorités intégrées à l'échelle de la Banque CIBC, soit approfondir les relations avec les clients, promouvoir l'innovation pour répondre aux besoins des clients et simplifier nos activités. En outre, après la clôture du trimestre, nous avons franchi une étape importante puisque les actionnaires de PrivateBancorp ont voté à l'unanimité en faveur de l'entente de fusion proposée. Nous nous efforçons maintenant d'obtenir le reste des approbations des organismes de réglementation et de finaliser nos plans d'intégration dans le but de conclure la transaction en juin. »Gestion des avoirs a déclaré un résultat net de 154 M$, en hausse de 41 M$, ou 36 %, par rapport au deuxième trimestre il y a un an.L'augmentation des produits s'explique par la croissance des biens administrés. De fait, CIBC a réalisé au cours de la période huit projets de colocalisation des équipes de Privabanque CIBC et de CIBC Wood Gundy dans des régions choisies à l'échelle du pays, afin d'offrir aux clients à valeur nette élevée des solutions plus intégrées.Les Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises ont enregistré un résultat net de 647 M$ au deuxième trimestre, en baisse de 5 M$ ou 1 % par rapport à l'an dernier.Marché des capitaux a affiché un résultat net de 292 M$, en hausse de 40 M$ ou 16 %.La dotation à la provision pour pertes sur créances a diminué de 105 M$, ou 37 %, à 179 M$.La Banque CIBC a déclaré un dividende de 1,27 $ par action ordinaire pour le trimestre se terminant le 31 juillet 2017. Ce dividende sera versé le 28 juillet 2017.