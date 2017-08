29.08.2017 - 15:11 - La Presse Canadienne

Le prêteur hypothécaire Home Capital Group a poursuivi la reconstruction de son équipe de direction en annonçant mardi l'embauche d'un nouveau directeur financier avec une longue expérience dans l'industrie canadienne des services financiers.

L'entreprise torontoise a indiqué mardi que Bard Kotush, un ancien directeur financier de Canaccord Genuity Group, se joindrait à elle à compter du 1er septembre.M. Kotush était à l'emploi d'une société prédécesseure de Canaccord Genuity depuis 1996 et est devenu son directeur financier en 2006, un poste qu'il a conservé jusqu'en février. Sa démission de Canaccord Genuity a été annoncée en novembre.Chez Home Capital, un prêteur alternatif qui connaît une année 2017 difficile, le poste de directeur financier est comblé sur une base intérimaire depuis le départ de Robert Morton, en avril.M. Morton était l'un des trois hauts dirigeants réprimandés par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario ce mois-ci, après l'atteinte d'un « règlement hautement négocié ». Ce dernier comprenait des versements de 11 millions de dollars (M$) par l'entreprise et les trois hommes à un fonds de 29,5 M$ destiné aux actionnaires couverts par une action collective liée à cette affaire.Outre les pénalités financières, la CVMO a interdit au chef de la direction à la retraite de Home Capital Gerald Soloway, son successeur immédiat Martin Reid et M. Morton d'occuper un poste de dirigeant ou d'administrateur au sein d'une société publique pour certaines périodes.La nomination de M. Kotush au sein de l'équipe de direction de Home Capital a été annoncée par Yousry Bissada, un habitué de l'industrie canadienne hypothécaire qui est devenu, plus tôt en août, le chef de la direction de l'entreprise.Avant cela, Home Capital a obtenu un vote de confiance de la part du célèbre milliardaire américain Warren Buffet, dont la société Berkshire Hathaway a investi dans l'entreprise et lui a accordé du financement.