Financière Banque Nationale : plusieurs divisions seront fusionnées

20.10.2017 - 10:26 - Finance et Investissement

Une société de courtage en valeurs mobilières qui opèrera sous la dénomination sociale Financière Banque Nationale inc., émergera de la fusion prochaine de Financière Banque Nationale inc. (FBNI), Financière Banque Nationale ltée (FBNL), Banque Nationale Courtage direct inc. (BNCD) et de Banque Nationale Réseau des correspondants inc. (NBCN).



« Il s'agit essentiellement d'une question de simplification de nos différentes entités juridiques, confirme Marie-Pierre Jodoin, directrice principale aux Affaires publiques de la Banque Nationale, dans un courriel.



La démarche, qui est prévue vers le 1er novembre, n'aura « pas d'impact pour nos clients ou l'offre de produits et services offerts par nos conseillers », ajoute-t-elle.



À la suite de cette fusion, les activités actuelles de BNCD continueront d'être exercées en tant que division de Financière Banque Nationale inc., sous la dénomination commerciale Banque Nationale Courtage direct. Financière Banque Nationale inc. gérera toutefois les renseignements personnels des clients.



De même, Financière Banque Nationale inc. deviendra t l'agent ou le promoteur des régimes enregistrés actuellement offerts, et pour lesquels Société de fiducie Natcan agit à titre de fiduciaire.