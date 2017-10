Et les banques «les plus solides au monde» sont... canadiennes, évidemment

25.10.2017 - 10:10 - LesAffaires.com

Dans sa dernière étude sur la compétitivité mondiale, le World Economic Forum (WEF) fournit toute une série d'indicateurs, notamment sur la performance des institutions bancaires.



Et le résultat de cette mesure, qui ne comporte aucune donnée économique objective puisqu'il s'agit d'un sondage, est que les banques du Canada sont perçues comme les plus «robustes» de la planète.



Avec un score de 6,6/7, elles arrivent ainsi ex aequo aux côtés des établissements financiers de la Finlande. Pourtant, nos principales banques avaient accusé une prestation décevante au Top 50 des banques les «plus sûres» au monde du magazine Global Finance en septembre dernier. Presque toutes avaient glissé et la Banque CIBC en avait même été éjectée. Seule la Fédération des Caisses Desjardins s'est montrée stable.



Mais pour en revenir à l'enquête d'opinion du WEF, notons qu'elle indique que les Américains ne se fieraient plus à leurs systèmes bancaires depuis la crise financière de 2008 : les États-Unis arrivent en 24è position, entre le Qatar et le Costa Rica.