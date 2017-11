10.11.2017 - 13:26 - LesAffaires.com

La vigueur du marché hypothécaire et une diminution des réclamations dans le secteur de l’assurance de dommages ont entre autres permis au Mouvement Desjardins d’accroître ses excédents de 10% au troisième trimestre.

Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre, la plus importante institution financière de la province a dégagé des excédents ajustés avant les ristournes aux membres de 508M$, en hausse de 47M$ ou 10,2% par rapport à la même période de 2016.Les excédents ajustés excluent le gain net de 258M$ découlant de la vente de Western Financial Group et de Western Life à Trimont Financial, une filiale de Wawanesa. Si on tient compte du gain de 258M$ net tiré de cette transaction, les excédent avant ristournes s'élèvent à 758M$.La division Particuliers et entreprises, a dégagé des excédents avant ristournes de 304M$, en hausse de 7% par rapport à ceux de 284M$ au trimestre comparable de 2016.La division Assurance de dommages a réalisé des excédents nets ajustés de 71M$, soit plus du double des excédents de 33M$ affichés l'an dernier. Cette augmentation est attribuable à la diminution des sinistres. Il y a eu moins de réclamations en assurance automobile, ainsi que moins de réclamations pour des événements majeurs comme la catastrophe causée par la grêle en Alberta en 2016.La division Gestion de patrimoine et Assurance de personne a pour sa part dégagé des excédents de 121M$, en baisse de 4% sur le même trimestre un an plus tôt.Les revenus d'exploitation se sont élevés à 4,04G$, comparativement à 3,56G$ à la même période un an plus tôt.Le retour aux membres et à la collectivité a été de 84M$, contre 65M$ un an plus tôt.L'actif total du Mouvement Desjardins s'établissait à 276,3G$ à la fin de septembre, soit une hausse de 6,9% depuis le début de l'exercice.